Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter mere end fire døgns total radiotavshed fra Nye Borgerlige om deres hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersen, så melder Socialdemokratiet nu, at partiets ledelse må komme ud af busken og tage afstand fra de voldsomme ytringer, som Svend Pedersen er kommet med.

»Det er nogle dybt frastødende og helt igennem mærkværdige ytringer, som Svend Pedersen skriver om landets statsminister og en lang række andre fremtrædende og især kvindelige embedsmænd og politikere,« siger politisk ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, som fortsætter:

»Svend Pedersen er medstifter af Nye Borgerlige og sidder i hovedbestyrelsen, så det er ikke et tilfældigt menigt medlem. Hvis ikke hans udtalelser skal stå til troende som Nye Borgerliges holdninger, så er der behov for at Pernille Vermund kommer ud af busken og får taget afstand til udsagnene,« siger han.

B.T. kunne tirsdag afsløre, at Svend Pedersen havde fremsat en lang række meget nedsættende ytringer om flere politikere og embedsmænd.

Nye Borgerliges Svend Pedersen har opfordret til vold på politiet og brugt voldsomme skældsord om danske politikere og embedsfolk. Han er desuden dømt for ærekrænkelse og injurier mod en tidligere partifælle og kompagnon. Foto: BONNERUP CLAUS Vis mere Nye Borgerliges Svend Pedersen har opfordret til vold på politiet og brugt voldsomme skældsord om danske politikere og embedsfolk. Han er desuden dømt for ærekrænkelse og injurier mod en tidligere partifælle og kompagnon. Foto: BONNERUP CLAUS

Han havde blandt andet givet udtryk for, at han mente, at statsminister Mette Frederiksen var »fullblown psykopat«, at SFs Pia Olsen Dyhr var en »storkorrupt magtgal kælling«, og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, benævnte han »kommunistbøsserøven«.

Derudover havde han skrevet på det sociale medie MeWe, at nogen burde give politiet 'nogle prygl' i forbindelse med, at politiet havde trukket stavene, da en Men In Black-demonstration udviklede sig voldsomt.

Svend Pedersen er desuden nær ven af Pernille Vermund og hendes eksmand Lars Tvede.

Trods de politiske uenigheder, så har Christian Rabjerg Madsen dog ikke oplevet Nye Borgerlige som et parti, der gør brug af den type retorik.

Christian Rabjerg Madsen. Socialdemokratiet, mener at Nye Borgerliges ledelse bør tage afstand fra hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersens udtalelser. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Rabjerg Madsen. Socialdemokratiet, mener at Nye Borgerliges ledelse bør tage afstand fra hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersens udtalelser. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan ikke forestille mig, at disse udsagn rent faktisk er Nye Borgerliges holdninger. Det er derfor det er vigtigt, at Pernille Vermund eller en anden i Nye Borgerliges ledelse italesætter det,« siger han.

Men skal der ikke være plads til at, der ryger en finke af panden af og til?

»Jo, det skal der. Det kan ske for os alle sammen, som har følelserne med i debatter, hvor man så siger noget man fortryder. Det har jeg selv prøvet. Det skal der være rum til. Vi skal slet ikke have en nulfejls kultur. Men her er der tale om gentagne, fortsatte udtalelser. Det er udtryk for Svend Pedersens gængse holdninger,« siger Christian Rabjerg Madsen.

B.T. har siden tirsdag bedt både Pernille Vermund og Nye Borgerliges organisatoriske næstformand Jesper Hammer om en kommentar, men de har fortsat ikke ønsket at deltage.

Svend Pedersen omtaler her Mette Frederiksen som »fullblown psykopat«. Vis mere Svend Pedersen omtaler her Mette Frederiksen som »fullblown psykopat«.

Også på den borgerlige fløj opfordres der til at der bliver sagt fra overfor den tone, som Svend Pedersen lægger for dagen.

»Jeg ville ikke bryde mig om det, hvis det var en person fra Konservative,« siger Mette Abildgaard, politisk ordfører for Konservative, som fortsætter:

»Vi siger ofte fra når den slags rammer os selv, hvor vi kan græde ud over den hårde tone i et tv-program, men de politiske partier skal også huske at sige fra overfor deres egne og holde orden i egne rækker,« siger hun.

Hverken Nye Borgerliges organisatoriske næstformand Jesper Hammer, formandskandidat Pernille Vermund eller Svend Pedersen er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.