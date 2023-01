Lyt til artiklen

Der er nyt artilleri på vej til Danmark.

Det står klart, efter forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen torsdag aften kan offentliggøre nyheden til danske medier. Herunder TV 2.

»Jeg er glad for at vi kan finde en løsning, hvor Forsvaret hurtigt kan genetablere den nødvendige operative kapacitet,« siger Jakob Ellemann-Jensen i en meddelelse.

Det er det israelske selskab Elbit, som Danmark har indgået aftale med om leverancen.

De skal levere 19 nye ATMOS-systemer samt yderligere otte raketkastere til det danske forsvar.

Det kommer til at koste Danmark 1,7 milliarder kroner.

Beslutningen kommer efter, at Danmark for få dage siden besluttede at donere sine franske Caesar-haubitser-systemer til Ukraine.

TV 2 skriver, at det er regeringen samt et bredt flertal i Folketinget, som har truffet beslutningen om nyindkøbene.

Forsvaret skriver i en pressemeddelelse, at de nye systemer forventes leveret allerede til sommer.

»De nye ildstøttesystemer giver Forsvaret en betydelig og fleksibel kapacitet, der leverer efterspurgt effekt på den moderne kampplads. En kampplads, hvor man ikke kan gemme sig, og hvor evnen til høj mobilitet og lang rækkevidde er afgørende faktorer,« siger forsvarschef general

Flemming Lentfer i meddelelsen.

»Det behov er forstærket af den aktuelle sikkerhedssituation i Europa og er vigtig for, at Forsvaret

kan leve op til beredskaber og mulige indsættelser til eksempelvis NATO, som måtte komme til Forsvaret,« uddyber han.