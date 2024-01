At modtage ordener eller ikke at modtage ordener, det er spørgsmålet, socialdemokraterne stiller sig selv i disse dage.

Efter uenighed i Socialdemokratiet om, hvorvidt man skal gøre op med en årelang tradition om ikke at modtage ordener fra Kongehuset skal spørgsmålet tirsdag drøftes på et gruppemøde.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, tirsdag formiddag til den fremmødte presse foran Socialdemokratiets grupperum.

»Nu har vi et gruppemøde om få minutter, og så må vi tage drøftelsen og se, hvornår der kan landes en beslutning om, hvilken tradition der skal være fremadrettet,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Tidligere minister for Socialdemokratiet Mogens Jensen fortalte i samme forbindelse, at han selv ville tage imod en orden, skulle han blive tildelt en.

Og så åbner han også for muligheden for, at hans partikolleger gør det samme.

»Det er min klare holdning, at man fremover skal kunne takke ja til en orden,« siger Mogens Jensen.

I Socialdemokratiet har man ellers haft et princip om ikke at tage imod kongelige ordener. Et princip, der ifølge Christian Rabjerg Madsen går helt tilbage til Staunings tid.

Ifølge Mogens Jensen er tronskiftet en kærkommen lejlighed til at at genoverveje, om man skal ændre i principperne.

»Socialdemokratiet har respekteret Kongehusets arbejde, og jeg synes, der er god grund til - nu hvor Dronningen er trådt tilbage - at ville anerkende det. Og en måde at gøre det på er at sige, at de socialdemokrater, der vil modtage en orden, kan gøre det,« siger Mogens Jensen.

For blot få dage siden udtalte Christian Rabjerg Madsen, at der ikke var planer om at ændre på traditionerne, men sådan er det ikke længere.

Det skyldes ifølge den politiske ordfører blandt andet, at partiets næstformand, Marie Stærke, har udtalt til P1 på DR, at man i Socialdemokratiet hverken skal være for fine eller ufine til at modtage ordener.

