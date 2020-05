Efter næsten tre måneders forhandlinger - først afbrudt af en uheldig angrebmail fra Socialdemokratiet, som endte hos Jyllands-Posten, og siden af coronakrisen - har regeringen nu landet et forlig om en udligningsreform.

Ifølge B.T.s kilder er regeringen, Venstre og De Radikale blevet enige om en aftale lidt før klokken 14 i dag. Den nye reform skal fordele adskillige milliarder mellem de danske kommuner.

I løbet af eftermiddagen er SF, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blevet præsenteret for aftalen og blevet tilbudt at gå med, inden den tirsdag vil blive præsenteret for offentligheden, fortæller B.T.s kilder.

De øvrige partier har dog ikke fået nogen nævneværdig indflydelse på reformens indhold.

Nye Borgerlige og DF er ude

Mens SF har valgt at tilslutte sig aftalen mandag, har Nye Borgerlige valgt ikke at skrive under på aftalepapiret, skriver partiets formand, Pernille Vermund, på Facebook.

»Vi havde stillet krav om, at veldrevne kommuner, der fokuserede på kernevelfærden, ikke skulle straffes,« skriver hun.

Også Dansk Folkeparti er mandag aften ude af forhandlingerne, fortæller partiets finansordfører René Christensen til Ritzau.

Udligningsdebatten var den varmeste og mest betændte sag på Christiansborg, inden coronaepidemien ramte Danmark. En udligningsreform bestemmer nemlig, hvilke kommuner som skal modtage penge fra de andre, og hvilke kommuner der skal punge ud.

Da regeringen lagde sit udspil på bordet i starten af februar, var det med massive regninger til de nordsjællandske kommuner, mens flere vestegnskommuner med S-borgmestre stod at få adskillige hundrede millioner kroner ekstra i udligning.

Hans Toft borgmester Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Hans Toft borgmester Foto: Niels Ahlmann Olesen

Værst så det ud for Gentofte Kommune, som stod til at skulle betale 343 mio. kr. oven i de ca. tre mia. kr., som kommunen allerede afleverer til andre kommuner i dag.

Men ifølge B.T.s oplysninger er der ændret en del på regnestykket i den seneste uges intense forhandlinger med Venstre.

De nordsjællandske kommuner skal ikke bøde nær så meget, som regeringen lagde op til. Og samtidig har Venstre fået reduceret pengeregnen over vestegnskommunerne.

Til gengæld skal Københavns Kommune frem med den store tegnebog, lyder det fra B.T.s kilder.

Landets borgmestre har de seneste måneder været på barrikaderne for at kæmpe for deres egen kommunekasse, og flere S-borgmestre har sågar langet hårdt ud efter S-regeringen.

Men når den endelig aftale med stor sandsynlighed bliver præsenteret i morgen, vil flere borgmestre ånde lettet op. Det er nemlig lykkes for Venstre og De Radikale at øge statstilskuddet, så kommunerne samlet set får flere penge.

Dermed vil 'velhavende kommuner' skulle aflevere mindre, end borgmestrene har frygtet.

De Konservative, som er det tredjestørste borgmester-parti, samt Liberal Alliance var i forvejen ikke inviteret de til sidste forhandlinger.