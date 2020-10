»Det her må selvfølgelig ikke ske. Vi laver hele proceduren om.«

Så klar er meldingen fra Michael Aastrup Jensen (V), der er næstformand i Udenrigspolitisk Nævn på Christiansborg.

Årsagen er, at en russisk satireduo torsdag snød sig til et møde i Udenrigspolitisk Nævn ved at udgive sig for at være den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

En video af selve mødet er mandag blevet offentliggjort af satiregruppen. Her ses det, hvordan den falske oppositionsleder blandt andet stillede spørgsmål om danske politikeres brug af dyrebordeller.

De er også snydt af satireduo Den russiske satireduo bestående af Vovan og Lexus har foruden danske politikere hængt kendte mennesker ud som den britiske prins Harry. Her kan du se, hvem de har snydt: I 2015 ringede de til sanger Elton John og udgav sig for at være den russiske præsident, Vladimir Putin. Elton har kritiseret Ruslands love mod homoseksuelle og erklærede sig "ekstremt beæret" over, at præsidenten ville snakke.

I marts ringede de til den britiske prins Harry, hvor de udgav sig for at være klimaaktivist Greta Thunberg og fik ham til at forholde sig til en række politiske emner.

De har talt med Boris Johnsen, da han var britisk udenrigsminister.

De har talt med den demokratiske præsidentkandidat i USA Bernie Sanders, der troede, at han talte med Gretha Thunberg og blev overtalt til at medvirke i en rap-video.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, troede, at han fik et opkald fra den ukrainske præsident, Volodjmir Selenskij.

De hævder at have narret den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Han troede, at han talte med den daværende ukrainske leder Petro Porosjenk Kilde: Ritzau

'Jeg har erfaret, at nogle af jeres udvalgsmedlemmer ofte besøger bordeller, og at I endda har en yndlingsskildpadde til seksuelle ydelser kaldet Tortilla. Det, synes jeg, er ulækkert,' lød det blandt andet.

Udvalgsformand Martin Lidegaard (R) svarede følgende:

'Tak, fordi I nævner det. Jeg er enig med jer i, at det ville være ulækkert og forfærdeligt, hvis det er sandt. Men jeg har aldrig hørt om det.'

Michael Aastrup Jensen var til stede under hele mødet med den falske Svetlana Tikhanovskaja.

»Det gør ens alarmklokker ringer om, at den her satireduo bliver hjulpet af den russiske efterretningstjeneste til at sætte sådan noget op. Der skal noget arbejde til,« siger Michael Aastrup Jensen (V), der var tilstede på det falske møde i Udenrigspolitisk Nævn. (Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix 2014) Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi kunne sagtens være kommet i situation, hvor vi havde sagt noget, der ikke skulle ud af det lukkede rum. Derfor er jeg glad for, at Martin Lidegaard og jeg allerede i sidste uge tog initiativ til, at vi laver hele vores procedure om,« siger han og tilføjer:

»Vi får samtidig indkøbt et nyt sikkert videomødesystem, så vi generelt får lavet en kraftig opgradering af de virtuelle møder, vi holder i Udenrigspolitisk Nævn.«

Hvordan skete det konkret, at den russisk satiregruppe kom med i mødet?

»Det er vigtigt at understrege, at det her ikke bare var en tilfældig mand, der ringede ind. Det her har man gået langt for at kamuflere. Der er oprettet falsk hjemmeside, så det var en oprigtig kopi af Svetlanas hjemmeside. De kom ind fuldstændig officielt, hvor de fik link, de skulle kobles på,« siger han.

Her ses billede af den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, der blev taget den 8. oktober i Slovakiet. Nu vil hun gerne mødes med de danske politikere. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP) Foto: VLADIMIR SIMICEK

Michael Aastrup Jensen har på fornemmelsen, at den russiske efterretningstjeneste har hjulpet duoen.

»Ens alarmklokker ringer om, at den her satireduo bliver hjulpet af den russiske efterretningstjeneste til at sætte sådan noget op. Der skal noget arbejde til,« siger næstformanden, der dog ikke ved det med sikkerhed.

Han kan dog fortælle, at der allerede nu er aftale om møde med den rigtige hviderussiske oppositionsleder.

»Vi har allerede hørt fra den rigtige Svetalana, der synes, at det er synd for os, og nu vil hun gerne have et møde med os. Den her gang vil vi sørge for, at det er den rigtige, vi har møde med,« slutter Michael Aastrup Jensen.