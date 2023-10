Det var meget, meget grænseoverskridende overhovedet at skulle fortælle om det, måtte man forstå på Lars Løkke Rasmussen.

Alligevel valgte udenrigsminister og uofficiel minister for hurtigere opsætning af havvindmøller Lars Løkke Rasmussen på et samråd i sidste uge efter flere ugers total tavshed at svare på, hvorvidt han har fået støtte fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), og hvorvidt han efterfølgende har tilgodeset et storstilet havvindmølleprojekt fra kapitalfonden.

»Det er meget grænseoverskridende det her. Og det er helt urimeligt. Der insinueres voldsomme ting. Jeg har ikke været på noget tidspunkt i en betalingssituation med CIP. Jeg har ikke på nogen måde modtaget noget beløb eller noget honorar fra CIP,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen på samrådet.

Kort derefter indrømmede han, at det var der imidlertid andre kandidater fra Moderaterne, der havde.

Derfor kunne man foranlediges til at tro, at Løkkes partisoldater i Moderaterne også ville åbne op for posen og fortælle, om de har modtaget støtte fra den grønne kapitalfond.

Men nej.

Heller ikke efter partiformandens »grænseoverskridende« åbenhed er der svar at hente fra Moderaterne.

B.T. har i flere uger forsøgt at få svar fra de enkelte medlemmer af Moderaterne på, om de har modtaget penge fra CIP i forbindelse med folketingsvalgkampen i 2022.

Mens mere end halvdelen af Folketingets i alt 179 medlemmer har meldt tilbage, at de ikke har modtaget penge fra CIP, er der blot ét medlem fra Moderaterne, der har svaret.

Det er Tobias Grotkjær Elmstrøm, der svarer, han ikke har modtaget penge fra CIP.

B.T. har spurgt Moderaternes sekretariat, hvorvidt de enkelte kandidater er frie til offentliggøre, hvem de har modtaget støtte fra. Heller ikke dét har partiet svaret på.

Sagen begyndte at rulle, da mediet Zetland kunne afsløre, at Lars Løkke Rasmussen havde udvist et usædvanlig stort engagement for en udenrigsminister i CIPs mulighed for at opføre en stor havvindmøllepark i Vesterhavet ud for Ringkøbing, som ellers så dødsdømt ud som følge af EU-regler.

Lars Løkke Rasmussen er efter sidste uges samråd blevet indkaldt til et nyt samråd om sagen.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.