»Følelsesmæssigt belastende forløb, hvor det skiftevis går rigtig godt og meget dårligt.«

Sådan står det sort på hvidt, når du slår 'rutsjebanetur' op i den danske ordbog.

Men spørgsmålet er, om ikke den definition burde fjernes og erstattes med én lang beskrivelse af Maria Temponeras' oplevelse til dette folketingsvalg?

Du kan selv vurdere:

Vi skruer tiden tilbage til tirsdag aften.

Maria Temponeras er Enhedslistens spidskandidat i Vestjylland, og hele aftenen sidder hun spændt med sin valgkreds og afventer, om hun får lov at bruge de næste fire år i Folketinget.

Det er tæt løb, og da klokken er 2, og der endnu ikke afklaring om mandaterne rundtomkring i landet, vælger Enhedslisten-medlemmerne uforløst at gå hver til sit.

Men da spidskandidaten sidder i sin bil på vej til sit hjem, modtager hun dét ene opkald, der kan få flere års arbejde til at kulminere i ren lykke.

»Vi har regnet på det, og den er hjemme. Du er inde,« lyder meldingen fra Enhedslistens 'regnedrenge' på Christiansborg.

Maria har svært ved at skjule sin glæde, og da hun kommer hjem, får hun både skrevet den gode nyhed til sin mor og opdateret de sociale medier.

Spidskandidaten rammer hovedpuden, og da hun igen vågner, er det til en endeløs storm af lykønskninger og blomsterbuketter.

Den nye folketingskandidat når endda at få besøg af et filmhold, der skal lave et indslag om Enhedslistens nye vestjyske repræsentant.

»Det var bare optur. Nyt liv – det hele var fedt! Og så skulle jeg til Christiansborg for at mødes med den nye gruppe, så min mand kørte mig til toget. Jeg var så spændt,« fortæller Maria Temponeras.

Maria Temponeras fra Enhedslisten, der var i Folketinget i lidt over ti timer. Vis mere Maria Temponeras fra Enhedslisten, der var i Folketinget i lidt over ti timer.

Og dér sidder hun så: forventningsfyldt og lykkelig på vej mod sin store drøm... indtil den første besked tikker ind på telefonen.

»Har du set den fejl, de har lavet i Sæby? Kommer den til at betyde noget for dig?« skrev én først.

Det viser sig nemlig, at man på et valgsted i Sæby har byttet om på to stemmebunker, og det betyder, at Enhedslisten havde fået knap 900 stemmer for meget i første optælling.

Og ganske rigtigt: Kort tid efter ringer regnedrengene igen til Maria og leverer denne gang en mavepuster af en anden dimension:

Hun er alligevel ikke kommet i Folketinget.

»Jeg sad bare i det tog og var sådan: Fuck. Alle i kupeen havde fulgt med i mine mange samtaler, så folk levede sig ind i det og sagde 'neeej',« fortæller hun.

Og sådan sker det altså, at Maria Temponeras ender med at være folketingsmedlem i lidt over ti timer.

En hård skæbne, der var svær at sluge.

»Det er jo bare antiklimaks. Jeg nåede at være oppe at køre og glæde mig til mit nye liv i København som politiker. Jeg skulle endda trøste min familie, som blev så skuffede på mine vegne,« siger hun.

Maria stod dog ikke af toget, men benyttede muligheden til alligevel at tage forbi Christiansborg og hilse på sine partifæller.

Og det var sjovt!

»Jeg vil da sige, at de ti timer plus det løse var sjove. De var ret fede,« siger hun og griner.

