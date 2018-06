På et samråd siger ældreminister Thyra Frank, at hun håber at kunne finde løsninger til efteråret.

København. Ældreminister Thyra Frank (LA) vil til september præsentere de foreløbige resultater af en kortlægning af rekrutteringsproblemerne i ældreplejen for Folketingets øvrige partier.

Det siger hun mandag under et åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget.

Samrådet kommer, efter at Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Jeppe Jakobsen, i sidste uge truede med at trække ministertaburetten væk under Frank, hvis der ikke senest til efteråret kom markante lovforslag på området.

- Hvis vi på det tidspunkt er så langt, at vi også kan diskutere løsninger, så gør vi selvfølgelig også det, siger hun.

Efter DF's trussel præsenterede fire ministre, herunder ældreministeren, en plan om at kortlægge problemerne med rekrutterings på sundheds- og ældreområdet.

Under mandagens samråd siger Frank, at hun går ud fra, at Folketingets sundhedsordfører har forståelse for, at en fyldestgørende kortlægning tager tid. Hun vil dog gerne tage en drøftelse, mens arbejdet står på:

- Vi hører også jeres ønsker om en hurtig proces, siger ældreministeren,

- Derfor foreslår vi, at vi i ordførerkredsen drøfter de foreløbige resultater, inden det nye folketingsår starter, det vil sige i slutningen af september 2018.

/ritzau/