Det danske forsvar er endnu engang i centrum for en decideret møgsag.

Tirsdag kunne forsvarsmediet OLFI afsløre, at et svigtende radarsystem og defekt ammunition var arbejdsbetingelserne for danske soldater, da de i marts besvarede et droneangreb i Det Røde Hav.

I en halv time kunne de ikke affyre det eneste luftforsvarmissil, man havde til rådighed, og det satte soldaterne i en øget fare. Under angrebet lykkedes det dog fregatten at nedskyde fire droner.

Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, står især en mand med en møgsag på hænderne.

Den danske fregat Iver Huitfeldt oplevede store problemer under angrebet i Det Røde Hav. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er en skidt sag for Flemming Lentfer. Han blev også underkendt af regeringen i forbindelse med det seneste forsvarsudspil. Nu er det Troels Lund Poulsen, der har taget teten i de militærfaglige spørgsmål og ikke forsvarschefen,« siger Henrik Qvortrup.

I slutningen af 2023 kunne TV 2 via lækkede dokumenter fortælle, hvordan forsvarschefen ville fordele de 150 milliarder, som der var lagt op til i det nye forlig.

Men da forliget var forhandlet på plads, var der store uoverensstemmelser mellem forsvarschefens ønsker og den reelle aftale.

Henrik Qvortrup vil ikke gisne om, hvorvidt forsvarschefens taburet vakler efter sagen om radarsvigtet og den defekte ammunition på Iver Huitfeldt.

»Man kan dog konstatere, at hans aktier ikke er særligt høj kurs i forhold til, hvad Forsvaret skal bruge penge på. Med den nye sag står han endnu engang ydmyget tilbage,« siger Henrik Qvortrup.

Sent tirsdag eftermiddag erkender chef for Søværnet, Henrik Ryberg, at Iver Huitfeldt døjer med tekniske probemer.