Statsministeren havde netop siddet i vel over fire timer i Folketingssalen til debat om regeringens værdipolitik, men der var angiveligt ikke mere tid til overs, da talrige repræsentanter fra pressen ville spørge ind til skandalen om fregatten Iver Huitfeldt.

Mette Frederiksen smilede og gik lige forbi journalisterne, som forgæves forsøgte at stille hende spørgsmål om sagen.

B.T. ville gerne spørge om statsministeren – i lighed med forsvarsminister Troels Lund Poulsen – mener, at Forsvarskommandoen helt bevidst har forsøgt at skade forsvarsministeren politisk ved at lække en redegørelse om hændelsesforløbet 9. marts til TV 2.

Men det blev ikke til noget.

Det er velkendt, at Danmarks forsvar og international sikkerhedspolitik ligger Mette Frederiksen meget på sinde.

Hun har tidligere udtalt, at Danmarks sikkerhed og prioriteringen af Forsvaret er »vigtigere end alt andet«.

B.T. kunne torsdag formiddag afsløre, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen havde fortalt Folketingets ordførere, at han var af den overbevisning, at Forsvarskommandoen bevidst havde forsøgt at fjerne fokus fra egne fejl ved at lække en redegørelse fra Forsvarskommandoen til TV 2.

Redegørelsen indeholdt angiveligt en række punkter, som belastede Forsvarsministeriet i stedet.

Onsdag aften offentliggjorde forsvarsministeren, at han ikke længere havde tillid til forsvarschef Flemming Lentfer og derfor havde valgt at fjerne ham fra posten.

I stedet er generalmajor Michael Hyldgaard indsat som fungerende forsvarschef.