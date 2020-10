Lars Weiss (S) afløser partifællen Frank Jensen som overborgmester i Københavns Kommune. Det meddeler Socialdemokratiet i København fredag.

'Jeg er glad for, at Lars har sagt ja til at påtage sig den store opgave, det er at være overborgmester for vores by,' siger Jan Salling, der er formand for Socialdemokratiet i København, i en pressemeddelelse.

Partiet oplyser, at Lars Weiss er valgt uden modkandidat, efter at fristen for at stille op til posten som overborgmester er udløbet.

49-årige Lars Weiss har hidtil været Socialdemokratiets gruppeformand i København, og han har siden mandag været fungerende borgmester.

- København er en fantastisk by. En by, jeg elsker og er frygtelig stolt af. Mit parti har i mere end 100 år drevet udviklingen i København, og den opgave tager jeg på mig frem mod næste kommunalvalg, siger Lars Weiss.

- For mig er der ét mål, som overskygger alle andre: at kæmpe for, at byen ikke knækker over – at København bliver ved med at være en rummelig by, som giver muligheder til alle, og hvor der er plads til alle, uanset indkomst og social status.

- Det er først og fremmest det, jeg vil stå for i den periode, jeg er overborgmester, siger han.

Lars Weiss afløser Frank Jensen, der tilbage i 2009 blev valgt til posten og siden var Københavns overborgmester i mere end ti år.

Frank Jensen måtte mandag forlade posterne som overborgmester og som næstformand for Socialdemokratiet.

Det skete, efter at hans omfattende seksuelle krænkelser af kvinder gennem flere årtier blev belyst.

Lars Weiss har tidligere meddelt, at han ikke har planer om at blive Socialdemokratiets kandidat som overborgmester, når der 16. november næste år er kommunalvalg.

Det ventes, at partiet vil forsøge at bringe et stort navn i spil, som kan trække mange stemmer, lige som Frank Jensen gjorde, så Socialdemokratiet kan bevare magten i det politisk meget røde København.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Socialdemokratiet 15 af 55 pladser i Borgerrepræsentationen i København, mens Enhedslisten blev næststørst med 11 pladser.

Velkendte S-navne som Karen Hækkerup og Christine Antorini har allerede sagt, at de ikke stiller op.

Nuværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der tidligere også har været folketingsmedlem for Enhedslisten, er også et emne på rygtebørsen.

Hun ville torsdag ikke kommentere, om hun er interesseret i at stille op.

- Det er en proces, der kører internt i Socialdemokratiet, sagde hun til Ritzau.

/ritzau/