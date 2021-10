Socialdemokratiet i Odense har søndag præsenteret et nyt skoleudspil, der i grove træk går ud på at fordele tosprogede elever mere jævnt i hele byen, at hæve karaktergennemsnittet og at gøre skolen både sjovere og mere aktiv.

Og det udspil har nu fået de Konservatives Tommy Hummelmose og Søren Windell til tasterne.

De mener begge, at det er en decideret bombe at smide under børnefamilierne.

Det er særligt ambitionerne om at fordele tosprogede elever mere jævnt i hele byen, der har chokeret de to byrådspolitikere.

»Borgmesteren vil indføre tvang i valg af skole, indtil alle skoler er ens. Det betyder, at familier, der for eksempel bor i Bellinge, vil få tvangsfordelt deres børn til for eksempel Vollsmose,« skriver Tommy Hummelmose i et opslag på Facebook og fortsætter:

»Dette er en bombe under børnefamilierne i Odense, og dem der overvejer at bosætte sig i byen. ALLE sejl skal sættes ind for at forhindre denne massakre på vores lokalsamfund og de lokale skoler.«

Samme ordlyd går igen i rådmand Søren Windells opslag på det sociale medie. Her kalder han også udspillet for en regulær bombe under børnefamilierne.

»Det her hjælper ikke folkeskolen, det styrker kun privatskolerne, for flere ressourcestærke forældre vil fravælge folkeskolen, fordi deres barn ikke skal være en deltager i et socialdemokratisk lighedseksperiment,« skriver Søren Windell.

Viceborgmester i Odense Tim Vermund (S) beskriver dog, at målet med udspillet skal være, at flere forældre vælger folkeskolen til.

»Folkeskolen er fundamentet for den odenseanske drøm. Den giver vores børn evner, mod og nysgerrighed på fremtiden. Vi ser vores folkeskole, og mødet der, som det vigtigste, samfundsopbyggende fællesskab, vi har i kommunen. Derfor har vi – og derfor vil vi prioritere folkeskolen i Odense,« skriver Tim Vermund om det nye udspil.

Socialdemokratiet har blandt andet som ambition, at der maksimalt skal gå 25 procent tosprogede elever på de enkelte skoler.

»Vi mener, at det gavner børn at vokse op sammen med børn, som ikke ligner dem selv. Som det er i dag, er en for stor en andel af de tosprogede elever og børn med sociale udfordringer samlet på de samme få skoler,« står der blandt andet i udspillet.