Josephine Fock overtager ikke kun et parti, hvor profilerne smutter. Hun overtager også et parti, hvor økonomien bliver fuldstændig massakreret, efter at Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer løsrev sig fra partiet mandag eftermiddag.

Reglerne er nemlig ubarmhjertige.

Fordi Alternativet kun har ét folketingsmedlem tilbage, nemlig Torsten Gejl, mister partiet langt størstedelen af den økonomiske støtte.

Hvis et parti har fire eller flere folketingsmedlemmer modtager det 311.964 kr. i gruppestøtte om måneden. Men hvis man har tre folketingsmedeller eller færre - som Alternativet - bliver gruppestøtten sænket til 77.991 kr. om måneden.

Samtidig mister Alternativet 124.162 kr. i såkaldt ekspertstøtte, fordi der nu er under fire folketingsmedlemmer.

Hvis man regner alt sammen, står Josephine Fock og Alternativet til at miste et kæmpe beløb.

Før Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique meldte sig ud af partiet mandag, fik Alternativet 777.651 kr. om måneden i støtte.

Fremover får Alternativet kun 146.270 kr. om måneden. Josephine Fock skal dermed have kuglerammen frem og drive et parti, som mister 81 pct. af sin støtte.

På trods af den skræntende økonomi melder Josephine Fock sig klar til at genopbygge en ny organisation på Christiansborg.

»Nu skal jeg sørge for, at vi arbejder videre. Jeg er ikke i tvivl om, at partiet kan overleve dette her,« siger Josephine Fock til Ritzau.

Ud over de fire folketingsmedeller smuttede partiets pressechef Rune Langhoff også mandag.

Lørdag aften valgte Alternativets hovedbestyrelse at bakke op om Josephine Fock, selv om kritikken af den nyvalgte partileder har været massiv gennem to uger.

Hun er blevet beskyldt for at råbe af og ruske i partikollegaer i sin tid som gruppeformand fra 2015 til 2018.

Det var dog et spinkelt flertal på 10 ud af 17 medlemmer af hovedbestyrelsen, som bakkede Fock op.

»Der er et flertal i hovedbestyrelsen, der har fuld tillid til Josephine Fock. Hovedbestyrelsen anerkender, at der i fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi ønsker at sætte et punktum for den periode, så Alternativet kan komme videre,« udtalte talsperson i hovedbestyrelsen, Jesper Callesen, lørdag aften.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra hverken Jesper Callesen eller Josephine Fock.