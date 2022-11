Lyt til artiklen

Enhedslisten og Alternativet er ikke længere en del af regeringsforhandlingerne, da Mette Frederiksen kun vil arbejde med blå blok.

Radikale Venstre bekræfter til B.T., at de fortsat er med i forhandlingerne og stadig er klar på en regering over midten.

Ligeledes har SFs Pia Olsen Dyhr meddelt på Twitter, at SF fortsat er ved forhandlingsbordet.

'Ærgerligt at STM fravælger det rød-grønne flertal – lige nu i alt fald. SF er fortsat inviteret til forhandlinger, og vil fortsat slås for rød-grønne løsninger ved forhandlingsbordet: Klima, børn, ligeløn,' skriver hun.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen vurderer, at der intet nyt er i udmeldingen.

»Jeg tolker det, som Mai Villadsen siger, at Mette F. vil holde sit løfte og danne regering over midten. Men det er ikke det samme som, at den regeringskonstellation vil blive til noget, men lige nu er det Mette F.s første prioritet.«

»Mai Villadsen har tidligere truet med at vælte en regering over midten, men Mai Villadsen kan ikke gøre det alene, og Mette Frederiksen danner jo ikke en regering, som ikke har flertal, derfor er det meget sikkert, at en regering ikke bliver væltet.«

B.T. arbejder på en uddybende kommentar fra Mai Villadsen og Radikale Venstres Martin Lidegaard.