De mere end 100 udvisningsdømte udlændinge, der har skabt store problemer på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, skal nu flytte.

Regeringen er nemlig klar med et nyt udrejsecenter for kriminelle og udvisningsdømte udlændinge. Og det kommer til at ligge på Langeland, erfarer B.T.



De nærmere detaljer om udrejsecentret bliver præsenteret på et pressemøde med udlændingeminister Mattias Tesfaye i dag klokken 09:30.

Der har været heftig debat om et tredje udrejsecenter, siden S-regeringen valgte at droppe den tidligere regerings planer om udrejsecentret på den øde ø Lindholm.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S)

Blandt andet kunne B.T. i april afsløre, at de udvisningsdømte udlændinge, som i dag sidder på Kærshovedgård ved Ikast, fortsætter deres kriminelle løbebane i stor stil, selv om de er udvist af Danmark.

En aktindsigt viste, at der på godt tre måneder er blevet rejst hele 59 sigtelser mod beboere på Kærshovedgård for alt fra narkosalg og vold til tyveri og hærværk.

Det har affødt heftig kritik fra både naboer til udrejsecentret og fra oppositionen:

»Vi er til grin for vores egne penge og bliver – undskyld mit sprog – pisset op og ned ad ryggen,« sagde Venstres indfødsretsordfører Morten Dahlin til B.T.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård, Ole Tranberg, oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund.

Sagen om de udviste udlændinge blev bestemt ikke bedre, da B.T. i slutningen af april kunne afsløre videooptagelser af maskerede beboere fra Kærshovedgård, der brød gennem hegnet til udrejsecentret og dermed snød adgangskontrollen på centret.

Men nu slipper naboerne i det midtjyske for de kriminelle og udvisningsdømte udlændinge.

Efter seks år med massive problemer på Kærshovedgård, bliver de mest problematiske udlændinge nu flyttet til Langeland, hvor der tidligere har været asylcenter.

Og det er netop et af de nedlagte asylcentre på Langeland, som nu skal tages i brug igen, erfarer B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger vil udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere dog stadig være indkvarteret på Kærshovedgård.

Det er således kun de udvisningsdømte udlændinge, der flytter til Langeland.

En ø, som - udover de godt 12.000 fastboende indbyggere - også er et populært sommerhusområde for mange danskere.