Eva Kjer Hansen (V) meldte for nyligt ud, at hun forlod Folketinget, byrådet i Kolding og generelt politik.

Men kort før, at det endegyldigt skulle være slut, så har den tidligere Venstre-minister angiveligt landet en politisk toppost. Det skriver JydskeVestkysten.

Hun vender nemlig tilbage til europæisk politik, men nærmere bestemt er hun blevet valgt som vicepræsident for det europæiske liberale parti ALDE. Et parti, som er en alliance af liberale partier fra hele Europa herunder Venstre og Radikale Venstre.

»Det var Europapolitikken, som i sin tid var med til at motivere mig til at blive politiker – det var dengang, vi talte om, hvordan vi kunne etablere et indre marked,« siger Eva Kjer Hansen.

Venstres Eva Kjer Hansen til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.

»Og jeg har i alle mine år som politiker beskæftiget mig meget med Europapolitikken, blandt andet som det længst siddende medlem af Europaudvalget og knap otte år som formand.«

Eva Kjer Hansen har været medlem af Europaparlamentet i perioden 1994 til 1999.

Men selvom hun nu skal være vicepræsident for partiet, så afviser hun blankt et comeback i form af et kandidatur til Europaparlamentet.

1. november 2022 var Eva Kjer Hansen et af de mange Venstre-medlemmer af Folketinget, der ikke blev genvalgt.

Eva Kjer Hansen nåede at sidde i Folketinget i 32 år for Venstre, inden hun altså blev fravalgt af vælgerne ved valget i sidste uge.

Hun fik 4224 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds, hvilket var mere end en halvering i forhold til folketingsvalget i 2019.

Sidste år forsøgte Eva Kjer Hansen også at forlade Folketinget, men det var på frivillig vis.

Hun stillede op til kommunalvalget i Kolding Kommune for at blive borgmester.

Det så også ud til at lykkes, men på valgnatten blev Eva Kjer Hansen kuppet af et alternativt flertal, der i stedet gjorde De Konservatives Knud Erik Langhoff til borgmester.

Ved siden af sit kommende hverv som vicepræsident i partiet ALDE, fortsætter Eva Kjer Hansen også sit civile arbejde som partner og seniorkonsulent ved rekrutteringsbureauet Mangaard & Partners, skriver JydskeVestkysten.



