Statsminister Mette Frederiksen (S) advarer nu mod falsk indhold på nettet, efter at en video af hende selv med forfalskede undertekster har spredt sig.

På Facebook skriver statsministeren:

»Der er så meget på nettet, der ikke er rigtigt.«

»Jeg vil opfordre os alle til at huske at være kritiske, når vi holder os orienteret. Og bruge de medier, som lever op til deres udgiveransvar,« skriver statsministeren.

B.T. og Berlingske har beskrevet, hvordan videoen har bredt sig på særligt TikTok.

Det er en video af en grinende Mette Frederiksen, som taler om statens indkøb af kamelen Ali og elefanten Ramboline gik i 2019, der er blevet manipuleret med.

Videoen cirkulerer på TikTok og Facebook. Men denne gang med kinesiske undertekster.

Nu oversætter teksterne den danske statsministers tale, så det fremstår som om hun latterliggør Taiwan.

»Jeg foreslår diplomatiske forbindelser til Taiwan, de er et demokratisk land … Det ville løse vores finansielle problemer, vi vil modtage en masse penge, vi bliver bare nødt til at deklarere, at 'vi elsker Taiwan',« siger Mette Frederiksen ifølge de falske undertekster lige før, hun bryder ud i grin.

Du kan se videoen med de falske undertekster øverst på siden – og ellers kan du læse mere om sagen HER.