Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sent søndag aften lagde Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Kolding, Oluf Lykke Nielsen – populært kaldet Molle – et mindre heldigt indlæg ud på Facebook.

»Jeg har stor forståelse for, at det er en etnisk dansker der har lavet lidt uro i Field's. Det er jo helt normalt. Tænk. Hvis det nu var en borger med dansk statsborgerskab.?.« skrev Oluf Lykke Nielsen om masseskyderiet i Fields.

Opslaget fløj hurtigt rundt på de sociale medier, da man får indtryk af, at Oluf Lykke Nielsen roder rundt i hvad en »etnisk dansker« egentlig er.

Men nu har Oluf Lykke Nielsen udtalt sig til Jydske Vestkysten om sit opslag. Nu forklarer han, at det ville være meget mærkeligt, hvis det var ham, som havde skrevet opslaget. Han gik nemlig – angiveligt i ret beruset tilstand – i seng klokken 22. Altså godt en time inden opslaget dukkede op på Facebook.

Oluf Lykke Nielsens svært forståelige opslag Vis mere Oluf Lykke Nielsens svært forståelige opslag

Han afviser dog heller ikke, at han har skrevet det.



»Altså jeg går i seng der ved 22-tiden. Det er jeg helt sikker på. Men om jeg måske er vågnet og så med mobilen har lavet et eller andet, det kan jeg ikke helt afvise. Jeg har i hvert fald ikke været ædru. Jeg vil jo ikke lyve for nogen. Så jeg vil da undersøge til bunds, om det er mig eller en anden, der har skrevet det vrøvl,« siger han til Jydske Vestkysten.

Kort fortalt, så gik Oluf Lykke Nielsen altså i seng inden han lavede opslaget, men han kan være vågnet, grebet sin telefon og givet sig til at opdatere sin Facebook-profil med ikke helt let forståelige politiske budskaber.

B.T. har forsøgt at ringe til Oluf Lykke Nielsen, men han er ikke vendt tilbage.