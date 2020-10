Det var en Radikal folketingsgruppe, som samlet mødte pressen, efter Morten Østergaard onsdag aften måtte trække sig som partileder på grund af en sexismesag mod partifællen Lotte Rod.

Eller i hvert fald næsten hele folketingsgruppen.

De to radikale profiler, Martin Lidegaard og Jens Rohde, var nemlig smuttet ud af bagdøren og væk fra den ventende presse.

Årsagen var, at Martin Lidegaard tabte et kampvalg med stemmerne 12-4 til Sofie Carsten Neilsen. Og ifølge B.T.s oplysninger var Jens Rohde en stærk fortaler for Martin Lidegaard under kampvalget.

Jens Rohde efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jens Rohde efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har meget stor forståelse for, at Martin lige har brug for at trække vejret,« sagde Sofie Carsten Nielsen, da hun og de andre folketingsmedlemmer mødte pressen.

Martin Lidegaard har dog kommenteret sit nederlag på Facebook.

'Jeg tabte. Sådan er politik. Og jeg ønsker Sofie tillykke og al mulig held og lykke med at føre partiet videre!,' skriver han.

Han forklarer, at han stillede op på opfordring.

Det har længe været en kendt sag, at Martin Lidegaard ikke var helt på bølgelængde med Morten Østergaards linje.

Lidegaard, der tidligere har været udenrigsminister, har været modstander af Morten Østergaards meget aggressive og uforsonlige linje over for regeringen.

'Der er brug for en mere dialogsøgende og midtsøgende kurs, hvis mit parti for alvor skal vinde indflydelse igen og kunne bidrage til at fremtidssikre det danske velfærdssamfund, som vi alle elsker - både i forhold til den grønne, den sociale og den økonomiske bæredygtighed,' skriver Martin Lidegaard på Facebook.

Sofie Carsten Nielsen slog derimod fast, at hun vil føre Morten Østergaards linje videre.

»Det er kommet en ny politisk leder, men ikke en ny politik,« sagde Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen bekræftede desuden, at hun vidste, at det var Morten Østergaard, som befamlede partifællen Lotte Rod for næsten 10 år siden.

Det er en sag, som de seneste dage er blevet håndteret i De Radikales gruppeledelse og forretningsudvalg, hvor Sofie Carsten Nielsen har en plads i begge ledende organer.

Det var ifølge Martin Lidegaard også et argument for at stille op til posten som partileder.

'Jeg mener ikke, at gruppeledelsens håndtering af den verserende sag om sexisme var i orden,' skriver han på Facebook.