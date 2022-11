Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mette Thiesen har tilsyneladende slettet alle spor af sin kæreste på sine sociale medier.

Det skete efter en højst usædvanlig og dramatisk sag om Thiesens kæreste, der mandag eftermiddag førte til, at hun forlod Nye Borgerlige.



Havde hun ikke selv sagt farvel, var hun ifølge partiformand Pernille Vermund blevet smidt ud af partiet.



Mandag kunne B.T. fortælle, at kæresten ved flere lejligheder har truet og chikaneret en ansat i partiet. En mand, der, ifølge B.T.s oplysninger, for en del år siden har haft et forhold til Thiesen.

Mandag lå der blandt andet et billede af Mette Thiesen og kæresten sammen på politikerens offentlige tilgængelige Instagram-profil. Det er nu slettet.

Samme billede er tirsdag også forsvundet fra Thiesens Facebook-profil.

Ingen af de to steder figurerer der nu billeder af de to sammen.

Thiesens kæreste har desuden mandag enten deaktiveret eller slettet sin private Facebook-profil.

Pernille Vermund udtalte i går, at hun igennem længere tid havde forlangt, at Mette Thiesen skulle tage klart afstand fra episoderne med sin kæreste.

»Det er en ganske alvorlig sag, som jeg ad flere omgange har bedt Mette Thiesen om at tage ansvar for at få løst. Desværre er Mette Thiesen ikke parat til at påtage sig ansvaret. Hun mener tværtimod, at løsningen ligger i at afskedige medarbejderen,« skrev Vermund i går i en mail til partiets medlemmer.

Til det svarede Mette Thiesen i et opslag på Facebook, at »alting har to sider«.

»Desværre er der ikke blevet lyttet til min, og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar – men der blev desværre ikke lyttet.«

Mette Thiesen har været medlem af Nye Borgerlige siden 2017 og var netop blevet valgt ind igen ved valget 1. november.

Mette Thiesen fik i alt 4.357 personlige stemmer ved folketingsvalget, hvor hun var opstillet i Nordsjællands Storkreds.



Hun har meddelt, at hun nu vil være løsgænger i Folketinget.

Mette Thiesen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.