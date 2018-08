Banedanmark nedlægger inden for de kommende uger to usikrede overkørsler i Sig ved Varde, mens en tredje får vejbump for at skærpe trafikanternes opmærksomhed. Det sker efter en ulykke i juni, hvor to mennesker mistede livet. Det fortæller TV SYD.

Der er tale om overkørslerne 162 og 163, der skal lukkes. De ligger i den nordlige ende af Sig og krydses kun af meget få køretøjer som fremover skal benytte nabooverkørslen, overkørsel 161.

Det oplyser Banedanmark onsdag morgen.Det sker efter en voldsom kollision mellem en minibus og et tog i overkørsel 163 tirsdag den 19. juni. Minibussen, der kørte for Flextrafik, ville passere den ubevogtede jernbaneoverskæring, hvorved de to personer i minibussen blev dræbt på stedet.

Der var tale om minibussens 55-årige chauffør fra Juelsminde, og en 80-årig kvindelig passager fra Holstebro, der havde været på besøg i Sig-området. Jernbaneoverskæringen er ubevogtet med manuelle bomme, som trafikanter på vejen selv skal løfte og sænke.

Borgmesteren i Varde Kommune, Erik Buhl, (V) er glad for at Banedanmark har truffet beslutningen om at lukke to farlige overskæringer.

»Vi er selvfølgelig glade for at vores henvendelse til Banedanmark har båret frugt. Det var en meget ulykkelig situation, så det er vigtigt, at det nu bliver en langt bedre sikret overkørsel med meget gode oversigtsforhold, som skal krydses i Sig,« siger Erik Buhl til TV SYD.