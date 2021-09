Socialdemokratiet langer ud efter De Konservative efter udtalelser omkring forsvarsminister Trine Bramsen (S).

B.T. kunne fredag afsløre, at forsvarsminister Trine Bramsen førte valgkamp for sin kæreste, hvor hun blandt andet brugte minibus og egen chauffør fra ministeriet til formålet. Det har fået De Konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen til at rette en skarp kritik af forsvarsministeren.

»Det her er jo udtryk for, at Trine Bramsen er ualmindelig dygtig til at få kombineret socialdemokratisk valgkamp – nu også for sin kæreste – med besøg hos Forsvaret for at legitimere brugen af ministeriet til private formål.«

»Det er dårlig dømmekraft og et eksempel på, at socialdemokraterne helt åbenbart har svært ved at skille embedsapparatet fra private interesser. Vi har ikke længere den fornødne tillid til forsvarsministeren,« lyder det fra De Konservative.

Men den kritik er helt uforståelig, mener Christian Rabjerg Madsen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet.

»Jeg er helt uforstående overfor den voldsomme kritik, som De Konservative kommer med her. Jeg har svært ved at forstå, at De Konservative kan glemme normal ministerførelse efter så kort tid, siden de selv havde ministre,« forklarer Christian Rabjerg Madsen og fortsætter:

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) før samråd i folketingets forsvarsudvalg om forsvarsministerens ophold på Ærø. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) før samråd i folketingets forsvarsudvalg om forsvarsministerens ophold på Ærø. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg mener, at det er verdens største ikke-historie. Det er helt almindelig praksis, at en minister optræder til arrangementer, hvor de optræder som et partimedlem. Jeg må bare spørge Niels Flemming Hansen om, at Konservative nu vil skrive under på, at de tidligere har haft ministre, hvor at de ikke er optrådt som partimedlemmer til arrangementer.«

Ifølge Christian Rabjerg Madsen, så er det en useriøs kritik, som De Konservative kommer med. Og den socialdemokratiske politiske ordfører mener, at den måde, Trine Bramsen har ageret, har været en helt normal fremgangsmåde.

»Hans kritik er helt useriøst, hvis han ikke kan garantere, at De Konservative ikke har gjort det samme. Det er helt almindelig og velkendt, og det er en fornuftig fremgangsmåde, hvor ministre kan komme mere ud i landet og det gælder uanset den partifarve, som man nu en gang skulle have.«

Den konkrete sag kommer kort efter, at ministeren var centrum for et politisk stormvejr i den såkaldte Ærø-sag. Her kunne B.T. afdække, at ministeren fik Marinehjemmeværnet til at sejle hende til Ærø, så hun kunne føre kampagne for øens S-borgmester, Ole Wej Petersen. En forvaltningsekspert har kaldt transporten ulovlig.

Trine Bramsen har fastholdt, at sejlturen var et ‘tjenestedsbesøg’.

Men nu viser nye dokumenter, som B.T. har fået indsigt i fra Samsø Kommune, et fuldstændig identisk mønster i planlægningen af besøget på Samsø, som Trine Bramsen holdte blot tolv dage før Ærø-besøget.