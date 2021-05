Der skal en ny model for coronapasset på bordet.

Det er kravet fra et flertal af partierne efter et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke fredag formiddag.

På mødet fik partierne primært en orientering om den nye app til coronapas, som efter planen skal erstatte den nuværende sundhed.dk-løsning i slutningen af maj.

Men både de borgerlige partier, Enhedslisten og Radikale Venstre kræver en ny plan for coronapasset.

Peder Hvelplund (EL)

Dels skal det aftales præcis, hvornår kravet om coronapas til f.eks. restauranter og fitnesscentre fjernes. Og dels ønsker et flertal, at kravet til coronapas omlægges til en såkaldt kørekortmodel.

»Vi er meget bekymret for, at den 17-årige, der arbejder på en restaurant, skal diskutere med en 53-årig mand, der siger at 'det kan ikke passe, at jeg ikke kan komme ind her, bare fordi min coronatest er 73 timer gammel',« siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, til B.T. efter mødet.

»Derfor er vi meget åbne over for en kørekortmodel, hvor myndighederne blot skal tage stikprøver,« siger han.

I dag skal man vise coronapas for at komme til frisør, fitnesscenter, i biografen eller på restaurant. Men med en kørekortmodel vil i praksis betyde, at det fremover skal være noget indehaveren af passet kan fremvise, hvis myndighederne spørger til det. På samme måde som et kørekort.

Regeringen har gjort det (coronapasset, red.) alt, alt for omfangsrigt. Martin Geertsen (V), sundhedsordfører.

De borgerlige partier og Radikale Venstre har også talt varmt om den model.

»Regeringen har gjort det (coronapasset, red.) alt, alt for omfangsrigt. Et coronapas giver mening til store begivenheder, rejser ind og ud af landet. og når vi igen på et tidspunkt skal stå og gnide os op og ned ad hinanden i nattelivet,« siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Regeringens argument for at kræve coronapas til snart sagt alt er, at det fastholder, at folk tester sig meget ofte.

Dermed bliver coronapasset noget, der bidrager til den vigtige teststrategi.

Sundhedsminister Magnus Heunicke

I genåbningsaftalen har partierne forpligtet sig til, at de senest til august bestemmer, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, når alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede.

Men et flertal uden om regeringen vil hurtigst muligt ændre kravene til coronapasset, inden det bliver udfaset.

»Det er uholdbart, som coronapasset bruges i dag. Og her er en model at flytte ansvaret fra personalet til myndighedspersoner, som kontrollerer ved stikprøver,« siger Peder Hvelplund.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår partierne mødes til nye drøftelser om coronapasset.