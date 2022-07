Lyt til artiklen

Radikale Venstre har lørdag meldt ud, at de ønsker et valg efter sommerferien.

Det ser formand i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt frem til, men han synes tilsyneladende også, at det er en forkastelig linje, Radikale har valgt at lægge.

»Det her er en meget klar melding: Man er villig til at stille ministerbiler over retsstaten.«

»Jeg synes klart, at vi har brug for et folketingsvalg. Men det her er en ynkværdig udmelding fra Radikale,« siger han til B.T.

»Men jeg hilser da muligheden for et valg velkommen. Enhver mulighed for at komme af med Mette Frederiksen er kærkommen,« siger han til B.T.

Også formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh er i det bistre hjørne, da B.T. fanger ham kort efter nyheden er kommet.

»Det er til grin. Mette Frederiksen havde i forvejen planlagt et valg efter sommerferien, og nu bliver den store straf fra De Radikale så, at hun skal afholde det i forvejen planlagte valg.«

»Jeg er skuffet. Men til valget kan man jo stemme på den borgerlige blok, hvor det vil være øverst på listen at få en advokatvurdering af Minkkommissionens Rapport.«

»Radikale går ikke op i retsstaten, hvis de kan få ministerbiler, så meget står klart. Jeg tror ikke, at danskerne vil have sådan et folkestyre,« siger Alex Vanopslagh til B.T.

Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, stemmer i, når det kommer til Radikales udmelding.

»Det er et kæmpe bluffnummer. Vi har hele tiden vidst, at der ville komme et valg efter sommerferien, og alle har forberedt sig på det.«

»Derudover vil Radikale jo pege på præcis samme statsminister, som står bag den her skandale.«

Hvis der kommer et blåt flertal, vil første punkt på dagsordenen så være en advokatvurdering af minkrapporten?

»Vi vil nok sænke skatterne først, så det bliver billigere at handle ind. Men hvis der kommer et blåt flertal, bakker vi selvfølgelig op om en advokatvurdering,« siger hun til B.T.

B.T. forsøger i skrivende stund at indhente kommentarer fra de andre partier i Folketinget.

Opdateres ...