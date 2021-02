Det skal være slut med udlændinge, som snyder den danske statskasse for hundredtusinder af kroner, når de får udbetalt hjemrejsestøtte. Regeringen er nu klar med et længe ventet lovforslag, som skal lukke hullerne i den eksisterende lov om de penge, som udlændinge kan tage med tilbage til deres hjemland mod at de forlader Danmark.

Lovforslaget kommer, efter at B.T. i sommeren 2020 skrev, at talrige udlændinge var vendt tilbage til Danmark igen, selvom de i flere tilfælde havde modtaget op mod 200.000 kroner for netop at rejse tilbage til deres hjemland.

»B.T.s artikler har været anledningen til, at vi kørte denne lovgivning på værksted,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Selve ordningen om, at vi kan udbetale hjemrejsestøtte til udlændinge, som ønsker at rejse tilbage til deres hjemland, er god, synes jeg,« siger han.

Det har været helt åbenlyst, at vores lovgivning var forkert skruet sammen på mange områder. Med det nye lovforslag sikrer vi, at vi ikke får lignende problemer fremadrettet Mattias Tesfaye, integrationsminister

»Det er både en god forretning, men også ganske rimeligt, at vi kan hjælpe udlændinge, som for eksempel ønsker at tilbringe deres alderdom i deres hjemland. Men loven var bare åndssvagt skruet sammen,« siger ministeren.

Det var en frygtelig drabssag, som først skabte opmærksomhed på udfordringerne med hjemrejsestøtten.

Den nu morddømte Hussein Abbas, som med en sten myrdede sin kone Huda Ali Ahmad og parrets fælles niårige søn, modtog først cirka 100.000 danske skattekroner inden drabet, men står nu efter drabet til at modtage godt 100.000 kroner senere i februar.

Et enigt folketing har forsøgt at bremse udbetalingen, men Udlændinge- og Integrationsministeriets jurister har vurderet, at det vil være i strid med grundloven ikke at udbetale pengene.

Huda Ali Ahmad fra Langeskov, her med tvillingepigerne Hevin og Henderin, blev kun 27 år. Hun blev dræbt med stenslag mod sit hoved af sin mand, som ville straffe hende, fordi hun 'var blevet for dansk'. Også parrets ni-årige søn Azad blev dræbt. På trods af sin forbrydelse, så har Hudas mand og morder mere end 100.000 kroner til gode hos de danske myndigheder. Loven har forhindret kommunen i at tilbageholde pengene. Foto: Privat Vis mere Huda Ali Ahmad fra Langeskov, her med tvillingepigerne Hevin og Henderin, blev kun 27 år. Hun blev dræbt med stenslag mod sit hoved af sin mand, som ville straffe hende, fordi hun 'var blevet for dansk'. Også parrets ni-årige søn Azad blev dræbt. På trods af sin forbrydelse, så har Hudas mand og morder mere end 100.000 kroner til gode hos de danske myndigheder. Loven har forhindret kommunen i at tilbageholde pengene. Foto: Privat

Lovforslaget på 145 sider byder på især tre væsentlige ændringer af den nuværende lov.

For det første kommer selve udbetalingen til at foregå anderledes.

»Vi vil kun udbetale en lille smule af pengene, inden udlændingen er rejst afsted. Resten følger så, når personen er rejst. B.T. beskrev en sag, hvor en person fik udbetalt over 100.000 kroner og derefter forsvandt. Det undgår vi fremover med den nye lovgivning,« siger Mattias Tesfaye.

En betydelig del af hjemrejsestøtten vil først falde, efter at selve fortrydelsesfristen er udløbet, så den pågældende udlænding ikke kan få det fulde beløb udbetalt og så vende tilbage til Danmark igen.

Regeringen har nu færdiggjort et lovudkast, som skal lappe de mange huller i den nuværende lov om hjemrejsestøtte, som B.T. har beskrevet i en artikelserie. Foto: Jens Nørgaard Larsen (arkiv) Vis mere Regeringen har nu færdiggjort et lovudkast, som skal lappe de mange huller i den nuværende lov om hjemrejsestøtte, som B.T. har beskrevet i en artikelserie. Foto: Jens Nørgaard Larsen (arkiv)

Mattias Tesfaye forklarer også som den anden ting, at hjemrejsestøtten bortfalder, såfremt udlændingen er dømt for grov kriminalitet. Hvis personen er sigtet eller tiltalt for grov kriminalitet, tilbageholdes pengene, indtil der foreligger en frifindelse. Bliver personen dømt, bortfalder pengene.

Den tredje ting går på tilbagebetaling, hvis udlændingen fortryder sin udrejse.

B.T. beskrev i sommer, at der var et hul i loven, der betød, at kravet om tilbagebetalingen, som en udlænding mødes med, hvis vedkommende bruger hele den udbetalte hjemrejsestøtte og efterfølgende fortryder og vender tilbage til Danmark igen, forældes efter tre år.

På den måde bliver gælden annulleret, og de ofte flere hundredtusinder kroner går tabt for de danske myndigheder.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Foto: Mads Claus Rasmussen

Såfremt lovforslaget går igennem som planlagt, træder loven i kraft 1. august 2021.