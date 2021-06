Det er nu endegyldigt slut med at betale hjemrejsestøtte til kriminelle udlændinge, og at udlændinge, som har modtaget penge for at rejse tilbage til deres land, blot vender tilbage til Danmark uden at betale støtten tilbage.

Folketinget har torsdag vedtaget en opdateret udgave af repatrieringsloven, også kaldet hjemrejseloven.

»Jeg er en glad mand i dag, fordi vi har opdateret en lov, som der var problemer med,« siger integrationsminister Mattias Tesfaye til B.T. og fortsætter:

»Der var en række historier, især i B.T., om at udlændinge fik udbetalt penge, men så forsvandt uden at udrejse. Der var også historier om, at udlændinge vendte tilbage til Danmark, selvom de havde fået udbetalt hjemrejsestøtte, som de så slap for at betale tilbage,« siger Tesfaye.

En revideret udgave af loven om hjemrejsestøtte er nu vedtaget. Den forventes at træde i kraft 1. august. Foto: Henning Bagger Vis mere En revideret udgave af loven om hjemrejsestøtte er nu vedtaget. Den forventes at træde i kraft 1. august. Foto: Henning Bagger

»Det er ændret nu, så langt de fleste penge først udbetales, når man har forladt Danmark, og vender man hjem, så eftergives ens gæld ikke efter tre år, som det skete tidligere,« siger ministeren.

B.T. skrev en række artikler i sommeren 2020 om netop den såkaldte repatrieringslov, som afdækkede flere problemer med loven. Blandt andet, at udlændinge kunne få udbetalt penge og vende tilbage uden at betale tilbage.

Desuden stod det klart, at Danmark kom til at hænge på at udbetale over 100.000 kroner i netop hjemrejsestøtte til syriske Hussein Abbas, som efter Danmark betalte ham penge for at bosætte sig i Syrien, myrdede sin kone og lille søn, da de besøgte ham i hjemlandet.

Et enigt folketing forsøgte at undgå at udbetale pengene, men Integrationsministeriets jurister kunne ikke komme udenom, at det ville være grundlovsstridigt at tilbageholde pengene. Derfor er den nye version af loven også opdateret, så man ikke kan modtage penge, hvis man gør sig skyldig i grov kriminalitet i det land, som man vender tilbage til.

Huda Ali Ahmad fra Langeskov, her med tvillingepigerne Hevin og Henderin, blev kun 26 år. Hun blev dræbt med stenslag mod sit hoved af sin mand. Trods drabet kunne Danmark ikke nægte at udbetale morderen Hussein Abbas over 100.000 kroner. Vis mere Huda Ali Ahmad fra Langeskov, her med tvillingepigerne Hevin og Henderin, blev kun 26 år. Hun blev dræbt med stenslag mod sit hoved af sin mand. Trods drabet kunne Danmark ikke nægte at udbetale morderen Hussein Abbas over 100.000 kroner.

»Det er grundlæggende en god lov. Det er en god forretning for Danmark, at vi kan hjælpe nogen med at rejse hjem til deres oprindelige hjemland ved at give dem en pose penge med, hvor de så frasiger sig retten til at bo i Danmark,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Derfor er jeg glad for, at der var bred enighed om at vedtage lovforslaget,« siger han.

Der har tidligere været polemik i især blå blok over lovforslaget. Det skyldtes, at man i den nye version af loven informerer et mindre antal herboende udenlandske statsborgere om hjemrejseordningen.

Til gengæld gør man mere ud af arbejdet med at informere og hjemsende de indvandrere, som klarer sig dårligst i det danske samfund. Dansk Folkeparti og De Konservative var vrede over, at Venstre alene havde forhandlet aftalen hjem med Socialdemokratiet, hvor færre indvandrere fik information om ordningen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er »en glad mand«. Den opdaterede version af hjemrejseloven er vedtaget torsdag. Foto: Philip Davali Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er »en glad mand«. Den opdaterede version af hjemrejseloven er vedtaget torsdag. Foto: Philip Davali

Venstre mente selv, at den nye lov var bedre, da den mere målrettet gik ind i arbejdet med de mest socialt belastede indvandrere.

Alle partier bortset fra Alternativet har dog stemt for lovforslaget.