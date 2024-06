Mette Frederiksen udtaler sig nu, efter Venstres EP-kandidat Alexandra Sasha trak sig fra valget.

Sasha trak sig på baggrund af en række historier, hvor B.T. kunne beskrive hendes rolle i et russisk påvirkningsforum.

På den baggrund besluttede Alexandra Sasha sig for at trække sig som kandidat fra valget, hvilket har fået en lang række politikere til at reagere.

Nu tager Mette Frederiksen bladet fra munden i sagen om den afgåede EP-kandidat.

Det gør hun i et interview med Jyllands-Posten, hvor hun siger, at der er begyndende eksempler på forsøg på russisk påvirkning af valget.

Udtalelsen kommer ifølge Jyllands-Posten i forbindelse med sagen om Alexandra Sasha, som Mette Frederiksen derefter kommer nærmere ind på i interviewet.

»Jeg har selvfølgelig iagttaget, at der har været noget omkring en kandidat. Som jeg forstår ikke er kandidat længere. Og det er en klog beslutning,« siger Mette Frederiksen til avisen.

Mette Frederiksen er langt fra den første, der udtaler sig i sagen om Alexandra Sashas afbrudte valgkamp.

Flere topfolk i Venstre udtalte sig i dagene efter om Sashas beslutning.

V-spidskandidat og europaparlamentariker, Morten Løkkegaard, udtalte på dagen, hvor Sasha trak sig, at »det er en god idé,« at hun trak sig som kandidat.

Derimod har flere af hans kollegaer taget Sasha i forsvar. Blandt andre Venstre-profilen Jan E. Jørgensen sagde, at Sasha var offer for, hvad han kaldte for en 'kampagne'.

Det er noget, som Alexandra Sasha også selv har holdt fast i fra sagens start.

I Facebookopslaget, hvor hun meddelte at hun trak sig, skrev hun blandt andet: »i ugevis har jeg været udsat for en smædekampagne fyldt med falske udsagn og ubehagelige fortolkninger.«

»Jeg har hele tiden været meget vokal om min støtte til Ukraine og det ukrainske folks frihedskamp, og jeg håber fortsat inderligt, at Ukraine snart kan blive frit. Den falske mediedækning de seneste dage har fået mig til at indse, at det er ikke grunden til at jeg er i politik,« lød det videre fra den nu tidligere Venstre-kandidat.

Sagen om Alexandra Sasha resulterer nu i, at Venstres formand skal stå skoleret i Folketinget.

Flere af hans kollegaer fra de andre partier har nemlig indkaldt Troels Lund Poulsen til samråd i sagen.