Kritikken er haglet ned over Aalborg Kommune i sagen om de 100.000 kroner.

B.T. og Frihedsbrevet har nemlig kunnet afsløre flere kritisable forhold, som har fået både politikere og eksperter til at rynke på næsen. Og bedst som sagen så ud til at være lukket, dukkede nye informationer op, som igen trak hele skandalen frem i lyset.

Det viste sig nemlig, at kommunaldirektør Christian Roslev havde valgt at holde væsentlige informationer for sig selv. Informationer, som ifølge næstformand i Økonomiudvalget Jan Nymark Thaysen (V) burde være videregivet.

»Jeg synes, at vi skulle have haft den her viden på forkant. Det er rigtig træls, at vi ikke har fået det, for det stiller igen spørgsmålstegn ved sagen, og det svækker tilliden mellem os og borgerne,« siger han.

Venstre-politiker Jan Nymark Thaysen (i midten) er klar til at lægge skandalen bag sig. »Det er en læringsproces,« siger han. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Venstre-politiker Jan Nymark Thaysen (i midten) er klar til at lægge skandalen bag sig. »Det er en læringsproces,« siger han. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De skjulte oplysninger handler om, at advokatfirmaet HjulmandKaptain, som udfærdigede et konkluderende notat, der skulle have sat punktum i sagen, viser sig at have flere heste med i spillet. Ud over at rådgive kommunen, har det nemlig også Jesper Skovsgaard som klient, hvilket ifølge en ekspert er særdeles påfaldende.

Den selvsamme mand, som altså står i spidsen for ejendomskoncernen 2E, som modtog de famøse 100.000 af kommunen og satte hele sagen i gang.

Det forhold havde advokatselskabet oplyst til kommunaldirektør Christian Roslev, inden det begyndte på at udfærdige sin vurdering af sagen. Og så strandede informationen der.

»Jeg har haft møder med kommunaldirektøren i kølvandet på det her, og min oplevelse er, at kritikken er taget til efterretning,« siger Jan Nymark Thaysen, som nu er klar til at se fremad.

Kommunaldirektør Christian Roslev valgte at holde væsentlige detaljer for sig selv i skandalesag. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2011 Vis mere Kommunaldirektør Christian Roslev valgte at holde væsentlige detaljer for sig selv i skandalesag. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2011

Kristoffer Hjort Storm (DF) har også talt et alvorsord med kommunaldirektøren.

»Jeg havde et møde med ham mandag, hvor jeg udtrykte, at det var en ærgerlig og dum beslutning, han havde truffet, men samtidig sagde, at jeg synes, det er på tide at komme videre, og jeg ser ingen grund til at køre mere rundt i det nu,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Begge politikere udtrykker fortsat tillid til Christian Roslev.

»Jeg har grundlæggende tillid til mit embedsværk. Men det er klart, at de her afsløringer har vist, at der er steder, vi skal stramme op, og det arbejde synes jeg, vi skal til at i gang med,« siger Jan Nymark Thaysen.

»Vi har begået fejl. Det er tydelig, og det skal vi lære af. Vi skal helt sikkert have meget bedre styr på formaliteterne og have en helt anden grad af åbenhed fremadrettet,« siger han.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen vil ikke kommentere, hvorvidt han synes, det er acceptabelt, at væsentlige informationer ikke bliver givet videre til Økonomiudvalget, men henviser til Christian Roslev.

Han har ikke selv ønsket at kommentere sagen.