Venstre og De Konservative kalder nu igen forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd.

Det sker, efter B.T. fredag aften kunne fortælle, at Bramsen under et besøg på Samsø i starten af august både førte valgkamp som socialdemokrat og besøgte Hjemmeværnet som forsvarsminister.

Dermed fik hun stillet færgeoverfart, egen chauffør og minibus til rådighed af ministeriet.

Besøget på Samsø skete 12 dage inden et besøg på Ærø under Kabuls fald, som Bramsen sidste fredag var i samråd omkring, herunder indbrud og hjemmerøverier hos 20 ældre mennesker.

Opdateres …