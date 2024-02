Dansk Flygtningehjælp skal nu stå skoleret for udlændinge- og integrationsministeren i en sag om en ansat i organisationen, der har hjulpet en far med at bortføre sine børn til et afrikansk land.

Det sker, efter B.T.s historier om, at den nu tidligere ansatte i Dansk Flygtningehjælp er blevet meldt til politiet.

Udover at have hjulpet faderen med bortførslen, skal den ansatte have set stiltiende til, mens faderen udsatte børnene for fysisk og psykisk vold og blandt andet sagde til børnene, at »I skal lytte til jeres far. Bliver I her, bliver I for danske.«

Nu har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad bedst om en skriftlig redegørelse fra Dansk Flygtningehjælp om sagen.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til B.T. og henviser i øvrigt til ministerens svar i Folketingets spørgetid onsdag.

Her sagde ministeren:

»Jeg har bedt om en redegørelse skriftligt. Mit udgangspunkt er, at den her sag selvfølgelig skal oplyses fuldt ud. Der er lavet et stykke journalistisk arbejde. Det giver ét billede på sagen. Jeg synes, det er vigtigt, at man får det fulde billede på sagen. Det kan være, det ændrer sig, det kan være, det ikke gør,« svarede han på spørgsmålet fra Peter Skaarup og Karina Adsbøl, der begge er folketingsmedlemmer for Danmarksdemokraterne.

Derudover har Kaare Dybvad indkaldt Dansk Flygtningehjælp til et møde om sagen.

»Jeg har bestilt et møde med Dansk Flygtningehjælp, fordi det er uacceptabelt det her,« lød det i salen fra udlændinge- og integrationsministeren.

Også Mette Thiesen, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, stillede onsdag spørgsmål til ministeren om Dansk Flygtningehjælps rolle i sagen.

Hun spurgte, om Kaare Dybvad var klar til at fjerne Dansk Flygtningehjælp fra finansloven, hvis det viser sig, at organisationen har bedrevet, hvad hun kalder for 'muslimsk femtekolonnevirksomhed'.

Kaare Dybvad understregede i sit svar, at Dansk Flygtningehjælp også yder 'klassiske ulandsindsatser' i udlandet, men, sagde han:

»Jeg har det på den måde, at vi skal selvfølgelig ikke understøtte fra statens side, at der foregår den her form for – ja – femtekolonnevirksomhed og marchen ind igennem offentlige institutioner.«

Det gælder ikke kun for Dansk Flygtningehjælp, men også i andre organisationer, hvor lignende skulle gøre sig gældende, siger han.

»Det mener jeg lige alvorligt, om det er er organisationer, der får statslig støtte, om det er offentlige myndigheder, om det er skolelærere, pædagoger eller andre, der udøver den her ekstreme sociale kontrol. Så skal vi selvfølgelig sørge for, at de ikke har mulighed for det,« svarede ministeren i salen.

B.T.s historier om de bortførte børn har også tidligere fået flere politikere op af stolene.

»Det er jo en vanvittig, grotesk og frygtelig sag. Dansk Flygtningehjælp er med til at undergrave den tillid, man bør have til de organisationer, der får økonomisk hjælp af den danske stat.«

Så kontant var meldingen fra Danmarksdemokraternes integrationsordfører, Peter Skaarup, da B.T. spurgte ham ind til sagen.

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Kaare Dybvad.

