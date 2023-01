Lyt til artiklen

Grotesk. Grinagtigt. En farce.

Det er bare nogle af de verbale sten flere partier nu kaster mod regeringen, efter B.T. har afdækket, at lovudkastet om at afskaffe store bededag betyder, at arbejdsgivere kommer til at betale pensionsbidrag til deres medarbejdere ikke én, men to gange.

B.T. har spurgt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, som er den ansvarlige minister for lovudkastet, om det er tilsigtet at ramme arbejdsgiverne på den måde.

Det har hun ikke villet svare på, men har i stedet skrevet i et mailsvar til B.T, at hun glæder sig til ‘at læse høringssvarene'.

Ane Halsboe-Jørgensen har fået en ilddåb som ny beskæftigelsesminister. Hun skal stå på mål for det upopulære og udskældte lovforslag om af afskaffe store bededag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ane Halsboe-Jørgensen har fået en ilddåb som ny beskæftigelsesminister. Hun skal stå på mål for det upopulære og udskældte lovforslag om af afskaffe store bededag. Foto: Liselotte Sabroe

Men der kan ikke herske tvivl om, at der er tale om ‘grotesk’ fejl, der er opstået i en forhastet proces, siger beskæftigelsesordfører for De Konservative Helle Bonnesen.

»Det er lovsjusk, og jeg regner bestemt med, at regeringen selv får rettet den her fejl. Ellers fremsætter vi et ændringsforslag til loven, så arbejdsgiverne selvfølgelig kun skal betale pensionsbidrag én gang. Vi stemmer nej til at afskaffe store bededag, men når regeringen vil trumfe det igennem, må vi i det mindste sikre, at der ikke er åbenlyse fejl i loven,« siger hun og tilføjer:

»Det her vidner om, hvor vigtigt det er at overholde den anbefalede høringsfrist på fire uger, som regeringen selv bryster sig af at ville overholde i regeringsgrundlaget. Men i stedet presser regeringen som en af sine første gerninger det her lovudkast igennem en høringsfase på bare syv dage – og så går det galt.«

Også Danmarksdemokraternes finansordfører, Dennis Flydtkjær, er stærkt kritisk.

»Det er gået alt for hurtigt med at udarbejde lovforslaget, og det bliver jo kun værre af, at der så kun er en høringsperiode på syv dage. Jeg forstår ikke, at det skal hastes igennem, at man vil fjerne en flere hundrede år gammel helligdag. Det er noget sjusk,« siger han og fortsætter:

»Det er helt åbenlyst ikke tilsigtet, at arbejdsgivere skal betale pensionsbidrag to gange. Man skal jo ikke have dobbeltpension. Det giver ingen mening.«

Dennis Flydtkjær forventer, at regeringen ‘kommer til fornuft’ og selv får rettet fejlen, inden lovforslaget efter den korte høringsfrist fremsættes i Folketinget. Sker det ikke, bakker Danmarksdemokraterne op om at fremsætte ændringsforslag til loven.

Ligesom De Konservative understreger Dennis Flydtkjær, at hans parti vil stemme imod afskaffelsen af store bededag, men gerne vil sikre, at fejl bliver luget ud af lovforslaget.

Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder regeringens lovforslag om at afskaffe store bededag 'noget sjusk'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder regeringens lovforslag om at afskaffe store bededag 'noget sjusk'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Christian Brask, erhvervsordfører for Liberal Alliance, mener, at regeringen skal tage sig selv i nakken og få rettet fejlen, mens Nye Borgerliges erhvervsordfører, Kim Edberg, kalder det ‘grinagtigt’ og ‘en farce’, at regeringen tromler et ‘uigennemtænkt' lovforslag’ igennem.

»Det er pinligt at se på, at statsministeren i sin åbningstale siger, at regeringen vil det brede samarbejde, og så tromler de igennem med deres flertal og ser højt og flot på høringsfrister. Det er en sørgelig og magtarrogant måde at starte op med at være regering på,« siger Kim Edberg.

Nye Borgerlige håber, at der kan samles opbakning til partiets forslag om at sende loven om afskaffelsen af store bededag til folkeafstemning. Det kræver 60 af Folketingets 179 mandater.

Lige nu har forslaget om en folkeafstemning opbakning fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Mette Thiesen. De har tilsammen 20 mandater.

Hos Alternativet, SF, Danmarksdemokraterne, De Konservative og De Radikale er man afventende, men holder døren på klem for en mulig folkeafstemning. Liberal Alliance har som det eneste oppositionsparti afvist at lægge mandater til en folkeafstemning.