De mange historier om Josue Medina Vasquez har i den seneste tid været en belastning for Søren Pape. Beslutningen om at lade sig skille kan til gengæld styrke Søren Pape, vurderer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Med alle de ting, som er kommet frem, så har Pape jo set naiv ud. Hvordan kan du ikke vide, at din mand ikke er jøde? Det er bizart,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Derfor synes jeg også, han har gjort det rigtige. Han har truffet en nødvendig beslutning, som har været hård for ham selv,« siger Joachim B. OIsen.

Søren Pape har et rygte på Christiansborg for at være vægelsindet og ændre sine beslutninger under pres.

For eksempel havde Pape indikeret kraftigt, at De Konservative ville stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet i sagen om lækage om kabelsamarbejdet med USA, men til de flestes overraskelse gjorde De Konservative pludselig det modsatte.

Angiveligt efter at folketingsgruppen havde presset Pape til at omgøre sin beslutning.

»Men i denne sag viser han, at han kan træffe hårde, men nødvendige beslutninger. Han kan skære folk fra, hvis det er nødvendigt. Det er faktisk en kvalitet, hvis du gerne vil være statsminister,« siger Joachim B. Olsen.

»Pape gjorde det samme, da han ekskluderede Naser Khader fra Konservative. Der var ret hård proces,« siger han og fortsætter:

»Søren Pape var også gode personlige venner med Inger Støjberg. Det led skade, da han stemte hende i rigsretten. Det er en beslutsomhed, som er vigtig at have som statsminister.«

Søren Pape Poulsen har længe nydt godt af, at han netop ikke officielt var statsministerkandidat. I sagens natur kunne meget af den negative opmærksomhed afbødes af Venstres Jakob Ellemann-Jensen. Men efter Pape har annonceret sit kandidatur har han fået en hårdere medfart.

Det gælder både sagen om Papes ægtefælle, men også debatten om hvorvidt De Konservatives skattepolitik vil koste 40.000 arbejdspladser i det offentlige eller ej.