Der er umiddelbart ikke stemning for gruppeterapi i Dansk Folkeparti.

I hvert fald er det ikke blevet redt tråde ud mellem Morten Messerschmidt, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen efter at sidstnævnte onsdag aften langede ganske hårdt ud efter både den nuværende og tidligere DF-formand.

Begge kaldte det mærkeligt, at Kristian Thulesen Dahl udeblev fra partiets valgfest onsdag aften i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold.

»Det er ikke i orden, at Messerschmidt og Kjærsgaard kalder det for mærkeligt. Folk har ingen mødepligt til at komme til fester og udflugter. Vi har mødepligt i vores gruppemøder,« lød det efterfølgende fra Søren Espersen.

Forud for Dansk Folkepartis gruppemøde tirsdag formiddag er der ingen fortrydelse at spore hos Espersen.



»Jeg står fuldstændigt ved det, jeg har sagt,« siger den tidligere næstformand i partiet nu til B.T.

DF holdt dagen efter folkeafstemningen gruppemøde.



Et gruppemøde, hvor Kristian Thulesen Dahl vakte opsigt ved ikke at deltage. Heller ikke Søren Espersens kritik af Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt var oppe at vende på mødet.

»Nej, det er slet ikke noget, vi har snakket om overhovedet,« siger Søren Espersen.

B.T. følger gruppemødet hos Dansk Folkeparti. Mødet forventes at begynde kl. 11 tirsdag formiddag.