Radikale Venstre vil nu ændre deres mediepolitiske udspil, som de fremlagde i starten af februar. Partiet har indset, at den del af udspillet, som handler om såkaldte »mangfoldighedsregnskaber«, strider mod persondataloven og menneskerettighederne.

»Vi lytter til, hvad eksperterne siger, og det, som I på B.T. har lagt frem. Det er klart, at vi ikke på nogen måde ønsker at bryde de internationale konventioner eller krænke privatlivets fred,« siger Radikale Venstres medieordfører, Zenia Stampe.

B.T. skrev i forrige uge, at Radikale Venstres nye medieudspil ifølge flere eksperter var i strid med både persondataloven og menneskerettighederne. Partiet foreslog nemlig i udspillet, at Danmarks Radio og Det Danske Filminstitut skulle udarbejde såkaldte mangfoldighedsudspil.

Her skulle man for de enkelte produktioner gøre centrale medarbejdere og medvirkende op på forhold som »køn, etnicitet, alder, social baggrund, funktionsevne, seksuel orientering/kønsidentitet og geografi«.

Zenia Stampe (R) under pressemødet i Bibliotekshaven om nye nationalparker i Danmark, København, torsdag den 22. april 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Men flere eksperter vurderede altså, at det er ulovligt at registrere enkeltpersoner på flere af disse forhold. Ikke mindst etnicitet og seksualitet.

»Der er blevet peget på nogle problemer, og det tager vi til efterretning,« siger Zenia Stampe.

En af eksperterne fremhævede et tænkt eksempel, hvor man forestillede sig en ung pige, der gerne ville have en filmrolle. Hun er tilfældigvis lesbisk, men har aldrig fortalt det til nogen. Hun risikerer at blive udstødt af sin familie, der er Jehovas Vidner. Er det ikke urimeligt at bede hende dele meget sårbare oplysninger i sådan et mangfoldighedsregnskab?

»Jo. Det skal hun selvfølgelig ikke oplyse. Derfor er den kritik, som har været rejst, helt berettiget. Vi skal ikke være for stolte til at indrømme en fejl,« siger Zenia Stampe.

Danmarks Radio slipper alligevel for at lave mangfoldighedsregnskaber, hvis det står til Radikale Venstre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Zenia Stampe vil fortsat meget gerne kortlægge mangfoldigheden i det danske kulturliv.

»Den bedste måde at gøre det på er måske at gå i dialog med branchen om det. Der er et stort fokus og ønske om mangfoldighed i branchen,« siger Zenia Stampe og fortsætter:

»En idé for spillefilm kunne være at lave en opgørelse over mangfoldigheden for selve de roller, som skuespillerne spiller. Det er jo en mangfoldighed, som tager udgangspunkt i selve karaktererne,« siger Zenia Stampe.

Stampe forklarer desuden, at hvis man havde indført de lovmæssigt problematiske mangfoldighedsregnskaber, så havde partiet ikke ønsket at følge dem op med konkrete politiker tiltag.

Sofie Carsten Nielsen, politisk leder af Radikale Venstre. Partiet vil nu ændre deres medieudspil, da det er i strid med persondataloven og menneskerettighederne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det skulle mest have tjent til at bevidstgøre mangfoldighed,« siger Zenia Stampe.

Men Radikale ønsker jo for eksempel, at der indføres kvoter for, hvor mange kvinder der er i virksomheders bestyrelser. Hvorfor ikke gøre det samme her?

»Nej, jeg kan ikke forestille mig, at vi på noget tidspunkt vil gå ind for kvoter for kønsidentitet, seksualitet eller etnicitet. Vi ønsker ikke at skabe benspænd for produktionerne her, men blot skabe en bevidsthed om mangfoldighed,« siger Zenia Stampe.