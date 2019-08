Mange danskere venter for længe på politiet. De venter på lange sagsbehandlingstider, og de venter forgæves på politiet, når de har brug for hjælp.

I kølvandet på B.T.s afsløringer, der har tegnet et billede af et presset dansk politi, lover regeringen nu 'store ændringer'.

B.T. har de seneste måneder talt med danskere som Silas, Bente, Per og Mary Jane, som føler sig svigtet, fortvivlede og magtesløse i deres møde med politiet.

I juni kunne B.T. fortællle, hvordan ofre for alt fra indbrud til vold og røveri venter rekordlænge på en afslutning i deres sager.

Så meget er sagsbehandlingstiden steget Sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyveri, røveri, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage. Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (antal dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Historierne viser en virkelighed, hvor borgerne ikke kun er ofre for en forbrydelse, men også for urimeligt lange behandlingstider.

»Det er jo historier, der kan få en sten til græde,« udtalte Danmarks nyslåede justitsminister, Nick Hækkerup (S), i juli.

Alvoren har nu også nået statsminister Mette Frederiksen (S), som på et pressemøde torsdag redegjorde for regeringens prioriteter for efteråret.

»Allerede nu må vi sige åbent og ærligt, at politiet er presset. Og de er også for pressede. Derfor sidder vi både og kigger på økonomien og på de opgaver, som politiet har, samt hvordan politiet er organiseret,« sagde hun.

Antallet af betjente i landets politi-kredse Samlede antal betjente i landets politi-kredse i 2019: Nordjyllands Politi: 654 Østjyllands Politi: 835 Midt- og Vestjyllands Politi: 660 Sydøstjyllands Politi: 644 Syd- og Sønderjyllands Politi: 720 Fyns Politi: 618 Sydsjælland og Lolland-Falster Politi: 630 Midt- og Vestsjælland Politi: 620 Nordsjællands Politi: 812 Københavns Vestegns Politi: 657 Københavns Politi: 2551 Bornholm: 60 Ansatte i Rigspolitiet: 1.335 Kilde: Svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg i februar.

»Der skal komme mere politi, der hvor borgerne er. Det bliver store ændringer af dansk politi.«

Regeringen varsler, at der vil komme en redningskrans til dansk politi. Kigger man på tallene, er det også bydende nødvendigt.

I august fortalte vi historien om, hvordan også overarbejdstimerne i politiet er eksploderet. En stigning på mere end 50 procent siden begyndelsen af 2019.

Landets betjente har samlet set optjent overarbejdstid svarende til, at i alt 684 skal holde fri i et år.

Politiets overarbejde i hver kreds Politiets overarbejde til gode i juni 2019: Nordjylland: 45.932 Østjylland: 50.680 Midt- og Vestjylland: 51.197 Sydøstjylland: 41.844 Syd- og Sønderjyllands Politi: 70.431 Fyn: 49.092 Sydsjælland og Lollands-Falster: 41.835 Midt- og Vestsjælland: 65.288 Nordsjælland: 73.031 Københavns Vestegn: 56.358 København: 204.703 Bornholm: 5.731 Rigspolitiet inkl. DCA og PET 76.817 I alt 832.939 overarbejdstimer

Konsekvenserne føler ikke kun de mange politifolk, men også borgerne i deres hverdag. De oplever det med lange sagsbehandlingstider, og de oplever det, når de forgæves ringer til alarmcentralen, der ikke har ressourcer til at sende en patruljevogn.

Det oplevede 78-årige Ulla Hultqvist og syv andre pensionister, da de i april stod ansigt til ansigt med en truende nabo.

Fire personer kontaktede Nordsjællands Politi og anmeldte vold, hærværk og trusler. Svaret var, at der ikke var ledige hænder.

'Da borgerne kontaktede os, havde vi desværre ingen ledige patruljer, da disse var sendt til andre opgaver,' har Nordsjællands Politi efterfølgende forklaret.