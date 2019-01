Forstår de tre ændringer

Bedre og ens behandling hos politiet:

Når et offer for voldtægt anmelder overgrebet til politiet, kan der være stor forskel på, hvordan politiet behandler sagen. Det skal sikres, at alle anmeldelser for voldtægt skal gennem bestemte, faste efterforskningsskridt. Det gør det samtidig nemmere for ofre at vide, hvad de går ind til.

Traumeoversigt til politi og anklager:

En række traumepsykologer skal lave et katalog over mulige reaktioner, som voldtægtsofre kan have i timer og dage efter et overgreb. Det skal være tilgængeligt for politi og advokater. Eksempelvis skal et offers opdateringer på sociale medier i dagene efter en voldtægt ikke kunne bruges mod offeret. Der er eksempler på, at et billede på Instagram, hvor et offer for voldtægt smiler få dage efter et overgreb, er blevet brugt negativt i kvindens sag.

Videoafhøring:

For et voldtægtsoffer kan det være traumatiserende på ny at skulle gennemgå en retssag, hvor hele sagen genopleves igen og igen. Ikke mindst fordi offeret skal genfortælle episoden flere gange. Derfor skal det være muligt at kunne optage kvindens forklaring på video, som kan bruges hos politi og ved en retssag, mener ekspertpanelet og Søren Pape. Det kræver dog en lovændring, som justitsministeren nu vil arbejde for.