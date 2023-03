Lyt til artiklen

Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil forsøge at få loven ændret, så det bliver nemmere for svindelramte ældre at få hjælp. Det fortæller Peder Hvelplund til B.T.

B.T. har over de seneste måneder kunne fortælle flere historier om ofre for svindel, der ikke har kunnet få erstatning.

Men nu går flere partier altså ind i kampen for at hjælpe de svindelramte kvinder.

Problemet er, at de svindelramte, der selv overfører pengene til svindlerne, ofte falder igennem et hul i lovgivningen, så de ikke kan få deres penge tilbage.

Peder Hvelplund, ældreordfører for Enhedslisten, har mandag stillet spørgsmål til ældreminister Mette Kierkgaard (M) i sagen.

Han håber, at det kan bane vejen for en lovændring, så det fremover bliver muligt at hjælpe de ofre, der selv overfører penge til svindlerne.

Det fortæller han til B.T.

»Historierne i medierne viser jo, at de IT-kriminelle har fundet en ny måde at arbejde på. Og det er tydeligt, at der er forskel på, hvordan man er stillet som offer,« siger han.

Ifølge Peder Hvelplund er det dog et svært område at lovgive på.

Især fordi det umiddelbart kan være svært at se forskel på, om der er tale om en almindelig overførsel, eller en bankoverførsel, der er led i en svindelsag, når ofret selv overfører pengene.

Hvelplund kan derfor ikke pege på en måde at lave lovgivning, der tager hensyn til alle parter. Han udtaler, at det netop er derfor, han har spurgt ministeren.

»Det afgørende er, at man som borger ikke står i den helt urimelige situation, at en enkelt dumhed har konsekvenser resten af livet,« siger han til B.T.

Peder Hvelplund fortæller, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti afventer ministerens svar, før de foretager sig mere.

Han siger, at det kan blive svært at få en lovændring igennem, hvis ikke flertalsregeringen vil samarbejde om at få løst problemet.