Ville ældreministeren være tryg ved at sende en ældre pårørende i hænderne på den danske ældrepleje?

Et simpelt spørgsmål skulle man tro.

Men ældreminister Mette Kierkgaard fra Moderarterne fik torsdag aften spørgsmålet hele fem gange – uden at svare klart på det.

Det skete i programmet 'Newsroom' på TV 2 News, som journalist Troels Mylenberg beværtede.

TV 2 har i en række historier den seneste uge sat fokus på problemerne i ældreplejen.

Det var de problemer, ministeren skulle i studiet for at forholde sig til.

Ville du sende en ældre pårørende på offentligt plejehjem?

En tv-forbindelse fra ministerens private hjem gik forholdsvis klart igennem i programmet.

Det samme kan dog ikke siges for Mette Kierkgaards budskab, hvor værten flere gange måtte stille det samme spørgsmål.

»Jeg er ked af det, men jeg kan ikke høre, om du svarer ja eller nej til, om du ville være tryg ved at sende en pårørende i hænderne på den danske ældrepleje?« spurgte værten for femte gang efter ikke at have fået et svar fra ministeren de første fire gange, han stillede samme spørgsmål.

»Jamen det er jo fordi, at jeg er optaget af det generelle billede af tillid blandt danskerne. Om de har tillid til, at de kan få den ældrepleje, som de skal have, og som de har krav på,« sagde Mette Kierkgaard.

TV 2 har også gennem ugen forsøgt at få Mette Frederiksen i tale, da hun tidligere har talt varmt for store forandringer på ældreområdet.

Men statsministeren har ikke stillet op til interview med mediet.

Tilbage i april viste en undersøgelse fortaget af YouGov for B.T., at Mette Kierkgaard var landets mindst kendte minister, og det viste sig også, at flere politikere ikke kunne genkende hende.

Ministeren har siden januar i år arbejdet på et ældreudspil.

Regeringen har meldt ud, at der kommer et udspil på ældreområdet inden nytår.

