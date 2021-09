Selvom der igen ballade om forsvarsminister Trine Bramsen, er der enten kun støtte eller stilhed at finde i hendes bagland i Odense.

Tidligere har ministeren forklaret, at grunden til, at hun opholdt sig på Ærø, mens Kabul faldt, var et besøg hos Hjemmeværnet.

Nu har sagen dog taget en ny drejning, som sætter spørgsmålstegn ved udgangspunktet for besøget.

En aktindsigt, som B.T. har fået, viser, at det, hun skulle på Ærø, i høj grad handlede om partipolitiske sager.

Den seneste udvikling om ministerens ophold på Ærø, som i første omgang på grund af sin signalværdi faldt flere folk på sociale medier for brystet, har dog ikke fået Trine Bramsens bagland i Odense til at tage afstand til hende.

»Jeg har kendt Trine i mange år, og hun er en ærekær type, som passer sine meritter,« siger bestyrelsesmedlem Erling Jensen fra Socialdemokratiets Odense Vest-kreds, hvor Bramsen er valgt ind.

»De gange, vi har haft en af de her sager, så har vi haft dem oppe og vende i kredsen for at finde ud af, hvad der er op og ned, og det har hver gang vist sig, at der ikke har været kød på.«

I den del af aktindsigten, som B.T. offentliggjorde tirsdag, kunne man læse, at forsvarsministerens særlige rådgiver lagde op til, at besøget ikke behøvede at dreje sig om noget vedrørende Forsvaret.

Forsvarsministeren havde ellers i en mail 24. august forklaret til B.T., at hendes formål med turen var at besøge Marinehjemmeværnet for at ’få indblik i deres opgaveløsning, herunder søredning og miljøopgaver’. I andre svar har hun også peget på navigationsskolen som en del af formålet med turen.

Men i en mail sendt til Ærøs socialdemokratiske borgmester 17. juni i år lød det således:

‘Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret. Det kan i lige så høj grad være noget, du ønsker at sætte fokus på ift. Ærø og KV-21.'

Bestyrelsesmedlem Erling Jensen er dog stadig utvetydig i sin udmelding om Trine Bramsen.

Adspurgt, om det ikke er at pynte på tingene, at ministeren forklarer sit ophold på Ærø med hjemmeværnsbesøg, når det klart fremgår, at besøget blev planlagt som et partibesøg i samarbejde med Ærøs socialdemnokratiske borgmester, siger han:

»Det er jo en konklusion, I tager. Nu er det jo ikke bekræftet nogen steder, at Trine Bramsen har talt usandt.«

B.T. Odense har tirsdag forsøgt at ringe rundt til resten af Socialdemokratiets bestyrelse for Odense Vest-kredsen, hvor ministeren er valgt ind, men udover Erling Jensen var der ikke mange, der havde en kommentar til sagen.

Fem tog ikke telefonen, flere havde ingen kommentarer, men kredsformand Gitte Muhlig sendte en støtte til ministeren over sms.

'Vi er som bestyrelse meget stolte over at have Trine opstillet i vores kreds. Vi støtter op om hendes politiske arbejde og glæder os over, at hun trods en ministerpost stadig har tid til at komme rundt i samfundet og møde vælgere og bagland.'

B.T. forsøgte at få en uddybende kommentar fra kredsformanden til den konkrete sag med Ærø-forklaringen, men det var ikke muligt at træffe hende herefter.