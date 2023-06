DRs udenrigskorrespondent beklager nu sine arbejdsmetoder på Facebook.

Det sker efter at B.T. og Berlingske i samarbejde kunne bringe en lækket afhøringsrapport fra EUs antisvindelenhed OLAF.

»Når jeg ser de noter, som OLAF har taget fra mødet, så er det tydeligt, at jeg burde have været meget skarpere ved det møde. Jeg skulle ikke have spurgt ind til så mange emner, og jeg skulle f.eks. ikke have ladet efterforskerne få et billede, selv om der var tale om et billede, som var offentligt tilgængeligt på Facebook," skriver Ole Ryborg på Facebook.

B.T. og Berlingske kunne torsdag aften bringe en afhøringsrapport fra EUs antisvindelenhed OLAF.

I den tre sider lange rapport beskrives det hvordan DRs Ole Ryborg 16. oktober 2016 holdt møde med to efterforskere fra OLAF og deler omfattende mængder research om Morten Messerschmidt, Meld-sagen, Dansk Folkepartis gruppemøder og flere andre informationer, som har været en del af sagen mod Morten Messerschmidt.

Messerschmidt blev tiltalt for svindel med EU-midler, men blev cirka syv år efter sagen først kom frem frifundet ved retten på Frederiksberg.

Ryborg har overfor DR forklaret, at han mente at mødet var en fortrolig baggrundsbriefing. Altså ikke noget, som skulle skrives ned eller på anden måde offentliggøres. DR har 16. maj i år klaget over OLAF, som altså skrev en tre sider lang afhøringsrapport i forbindelse med sagen.

Ryborg skriver på Facebook, at han burde have sikret sig, at OLAF forstod mødets præmis på samme måde.

»Jeg skulle ved mødet med OLAF´s efterforskere have sikret mig, at de havde samme opfattelse af mødets karakter, som jeg havde. Det gjorde jeg tydeligvis ikke godt nok,« skriver Ole Ryborg.

Ole Ryborg har også fået kritik af sin egen ledelse i DR. Chefredaktør for DR Nyheder Thomas Falbe har udtalt, at Ryborgs håndtering af sagen ikke var i overensstemmelse med DRs retningslinjer.

»Uanset hvordan man læser rapporten, så er det tydeligt for mig, at vores reporter er gået for langt i forhold til, hvor dybt han har involveret en myndighed i vores research,« siger Thomas Falbe, som fortsætter:

»Det er en sag, som vi ser på med ret stor alvor. Det er ikke i overenstemmelse med DRs praksis, at udlevere dokumenter eller research til myndigheder,« siger han.

»Det er selvfølgelig også noget, som jeg har haft en alvorlig samtale med Ole Ryborg om og indskærpet vores retningslinjer overfor ham.«

Ole Ryborg forklarer i sit opslag, at hans hensigt med mødet var af journalistisk karakter.

»Formålet med mødet var at undersøge i hvilket omfang de historie, som DR undersøgte og var på vej med, var en del af OLAFs efterforskning,« skriver Ryborg.

Men flere eksperter - udover DRs ledelse - har forklaret, at Ole Ryborgs metoder i sagen.

»Når man læser det her dokument, så ser det ud til, at Ryborg er gået langt over grænsen, hvormed han gør sig selv og DR til part i sagen. Det er alvorligt, for så mister han og DR den distance, der gør, at de kan være kritiske overfor begge parter,« siger Politiken-journalist John Hansen, der er tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik og har været graverchef på Politiken og Jyllands-Posten.

