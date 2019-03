Fysikeren Jørgen Bak er en glad mand - og så ikke helt alligevel.

Tirsdag blev det ved en EU-afstemning nemlig vedtaget, at det fra 2021 skal være slut med at skifte mellem sommer- og vintertid. Og det er noget, han har kæmpet for de sidste 19 år som formand for Landsforeningen mod Sommertid.

»Jeg er meget glad, og jeg sidder virkelig med en 'YES-følelse' lige nu. Det er dejligt, at vi slipper af med skiftet, der er usundt for os,« siger han til B.T. dagen efter afstemningen.

Men alligevel sidder Jørgen Bak ikke med armene over hovedet. Der er nemlig én helt særlig del af beslutningen, som han frygter.

Med vedtagelsen bliver det nemlig op til hvert enkelt EU-land, om de vil have permanent sommertid eller permanent normaltid - også kaldet vintertid.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke også bare har kunnet tage en beslutning om, hvilken tid vi skal have. Det vil jo være en skandale og på kanten af kaos, hvis det bliver sådan, at de forskellige lande har forskellig tid,« siger han og fortsætter:

»Hvis vi i Danmark eksempelvis har en anden tid end Tyskland, er der jo lagt i kakkelovnen til alverdens problemer.«

Nægter at stille sit ur frem

På søndag skifter vi i så til sommertid, og alle danskere stiller derfor uret en time frem. Eller det vil sige næsten alle danskere. Siden 1980 har Jørgen Bak nemlig nægtet at gøre det.

»Jeg har vænnet mig til, at jeg om sommeren lige skal regne, når jeg aftaler noget med alle andre. Sådan har jeg altid gjort det, og sådan kommer det altid til at være. Mit ur står på normaltid.«

Hvilken model ønsker du?

Jørgen Bak, der kommer fra Aarhus, håber samtidig, at Danmark ender med at vælge normaltid, når beslutningen skal træffes. Han er nemlig overbevist om, at det er det eneste rigtige.

»Det er ikke bare for at være fundamentalist, jeg mener det. Det væsentligste er, at prisen for at have de lange, lyse sommeraftener er, at så får vi meget mørke vintermorgener i december og januar.«

Her peger han på Rusland som et helt konkret eksempel. I 2011 indførte landet nemlig permanent sommertid, men da det blev vinter, opstod problemerne. Mange var nemlig meget frustrerede over de lange mørke vintermorgener. I 2014 skiftede Rusland så til permanent normaltid.

Politiker vil have sommertid

Blandt dem, der stemte for forslaget i EU-Parlamentet, var Socialdemokratiets Christel Schaldemose, som B.T. fangede til en kommentar tirsdag.

Hun mener, modsat Jørgen Bak, at vi i Danmark skal have permanent sommertid.

»Jeg mener, vi skal gøre sommertiden til permanent tid, så vi kan beholde de lange sommeraftener,« sagde hun blandt andet.

I forslaget, der blev vedtaget, ligger der et krav, der hedder, at det ikke må have konsekvenser for det indre marked.

Derfor skal der være en form for koordinering landene imellem. Sker det ikke, kan direktivet blive udskudt et år.

Sommertid blev for første gang indført af Østrig og Tyskland i 1916 for at spare på olien under Første Verdenskrig. Men faktisk sparer man stort set ikke energi ved det halvårlige skifte.

Det forklarer Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig hos energiselskabet Ørsted.

»Der er ikke den store forskel. Strømforbruget falder en lille smule, når sommertid indføres, og stiger tilsvarende en lille smule, når vi går tilbage til normaltid.«

Sparer man energi ved sommertid?

Danmark største energiselskab, Ørsted, lavede beregninger på, hvorvidt skiftet havde reel betydning for energiforbruget i 2010. Her viste tallene, at en gennemsnitlig familie sparede, hvad der svarer til cirka 150 kroner om året.

Det tal vil i dag være endnu lavere, da glødepærerne stort set alle steder er skiftet ud med led-pærer, der bruger langt mindre energi.

»Samlet set rykker sommertid under én procent ved det samlede forbrug,« forklarer han.

Danmark indførte sommertid 21. maj 1916, men den blev først permanent i 1980.

I 1996 indførte EU-kommissionen så fælles standarder for sommertid fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.