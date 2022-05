»Minkavlerne skal have klar besked nu, så de kan gå ud og få købt nogle hvalpe ind i andre lande.«

Sådan lyder det nu fra Venstres gruppeformand, Thomas Danielsen, efter at en længe ventet rapport fra Statens Serum Institut (SSI) landede tirsdag eftermiddag.

I rapporten vurderer instituttet, at sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl er lav.

Derfor er der ingen grund til ikke at få lavet en politiske aftale med det samme, der giver minkavlerne mulighed for at genoptage erhvervet så hurtigt som overhovedet muligt, mener Venstre.

»Regeringen har i to år holdt minkavlerne hen med en besked om, at der var en form for risiko af ukendt størrelse, men uden at havde nogen faglig grund at stå på. Det kan næsten ikke være på grund af andet end at man ikke har ønsket at få minkavlen tilbage,« siger Thomas Danielsen og fortsætter:

»Regeringen kan få et flertal for at lade minkavlerne starte op igen sammen med os, så for mig at se er det bare om at komme i gang, så vi kan leve op til den dvaleordningsaftale, der er lavet.«

Selv om sandsynligheden vurderes at være lav for, at der opstår en bekymrende variant, understreger SSI også i rapporten, at konsekvensen, hvis det sker, kan være "stor". SSI skriver dog samtidig, at det kan være svært at estimere præcis sandsynlighed.

Den nye rapport fra SSI har også vakt glæde hos Danske Minkavlere, der repræsenterer branchen.

»Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Med den nye risikovurdering må politikerne igen åbne for minkavl i Danmark, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, til Ritzau.

Langt de fleste minkavlere har søgt om erstatningen for lukningen af deres minkfarm. Det drejer sig om 1243 avlere, svarende til 99 procent. 15 har søgt om dvalekompensation.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra regeringen.

Opdateres...