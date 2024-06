Trods status som midlertidigt medlem kan Danmark præge verdenspolitikken, forudser udenrigsministeren.

Danmark er blevet optaget i FN's Sikkerhedsråd som et midlertidigt medlem.

Det står klart efter en afstemning i FN's Generalforsamling torsdag eftermiddag dansk tid.

Her har Danmark sammen med Somalia, Pakistan, Panama og Grækenland fået sæde ved det indflydelsesrige bord i 2025 og 2026.

- Det er en stor dag for dansk udenrigspolitik, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i en pressemeddelelse.

Han var selv til stede i salen, da afstemningen foregik.

Efter at resultat blev offentliggjort, gav den danske delegation begejstret hånd til hinanden, ligesom flere af de nyvalgte lande lykønskede hinanden.

Det midlertidige medlemskab af FN's Sikkerhedsråd sker efter en langvarig diplomatisk indsats.

Tidligere toppolitikere som Kristian Jensen og Holger K. Nielsen har været udnævnt til særlige repræsentanter, der har arbejdet målrettet for at sikre pladsen.

- I en tid, hvor forholdet mellem stormagterne i Sikkerhedsrådet er udfordret, vil Danmark arbejde for den fælles samtale og de fælles beslutninger. Og for at være bindeled mellem de store og små lande i Sikkerhedsrådet, siger Lars Løkke Rasmussen videre i pressemeddelelsen.

FN's Sikkerhedsråd består i alt af 15 lande. Fem er permanente medlemmer - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien. De resterende ti medlemslande roterer.

Selv om Danmark ikke er et permanent medlem, mener Lars Løkke Rasmussen stadig, at man vil have en vægtig stemme i rådet.

De midlertidige medlemmer har fået større ansvar i de seneste år. Eksempelvis har Sikkerhedsrådet stemt for en resolution om våbenhvile i Gaza, der var fremsat at de ti midlertidige lande, fremhævede udenrigsministeren til Ritzau aftenen inden afstemningen.

- Det vil være en fantastisk mulighed for at præge verdenspolitikken. Altså man skal jo ikke være naiv og indbildsk og tro, at vi kan diktere ting, sagde Lars Løkke Rasmussen onsdag aften.

De seneste år har geopolitikken været fastlåst, og de fem permanente medlemmer med vetoretten "låser spillet".

- Derfor har man set en tendens til, at de ti ikke-permanente medlemmer spiller en stadig større rolle, sagde udenrigsministeren.

Det er femte gang, Danmark bliver medlem af FN's Sikkerhedsråd. Det er tyve år siden, det skete sidste gang.

TV 2 fortæller, at Danmark med 184 stemmer var det kandidatland, der fik flest stemmer.

/ritzau/