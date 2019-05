En ekstraordinær generalforsamling endte med en dramatisk udmeldelse for en slagen konservativ lokalpolitiker.

Der er tale om kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund, der blev smidt ud af Det Konservative Folkeparti efter 59 aktive år i partiet.

25 år af de seneste har været i Hørsholm Kommunalbestyrelse i Nordsjælland.

'Jeg er knust og rigtig ked af det. Jeg har haft et liv her, så det er jeg knust over,' siger Thorkild Gruelund til Hørsholm Lokalavis.

Thorkild Gruelund beskyldes for at have sammenblandet sine private interesser med sit offentlige hverv i kommunalbestyrelsen.

Eksklusionen af den 71-årige politiker var eneste årsag til en ekstraordinære generalforsamling tirsdag aften. Lokalpolitikeren blev stemt ud med 80 procent af stemmerne fra de i alt 67 fremmødte.

Morten Slotved er partifælle til Thorkild Gruelund og Hørsholm Kommunes øverste ansvarlige som borgmester.

Han kalder situationen for den værste, han nogensinde har prøvet overfor avisen.

Thorkild Gruelund er en erfaren politiker og partiets ældste og længstsiddende kommunalbestyrelsesmedlem.

Udmeldelsen får da også partiformand Søren Pape til at sende ham en madinvitation for angiveligt at skabe 'god valgstemning', lyder det fra avisen.

Thorkild Gruelund har fået tildelt Ridderkorset for hans arbejde i kommunalbestyrelsen, hvilket var indstillet af førnævnte borgmester.

Lokalpolitikeren kommer stadig til at sidde som formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune, hvis han ønsker det - men dog som løsgænger.