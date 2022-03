Siden 1971 har Aalborg haft et samarbejde med den russiske by Pushkin. Men det samarbejde bliver nu suspenderet prompte.

Det sker som følge af Ruslands krigserklæring mod Ukraine, oplyser Aalborg Kommune i en udtalelse.

Beslutningen er blevet truffet efter et møde i det kommunale Økonomiudvalg mandag.

»Økonomiudvalget vil også sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen investeringer eller indkøb, men det skal undersøges nærmere,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) på vegne af Økonomiudvalget.

Aalborg Rådhus på Boulevarden. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Rådhus på Boulevarden. Foto: Henning Bagger

Allerede for et par dage siden blev beslutningen om at droppe Pushkin som venskabsby luftet.

Over for Jyllands-Posten sagde Helle Frederiksen (S), der indtil mandag var fungerende borgmester i kommunen, at samarbejdet skal ophøre prompte.

Ifølge Frederiksen har kommunen ikke haft kontakt med byen, der ligger lidt syd for Sankt Petersborg, de seneste fem-seks år. Og fremover vil kontakten altså forblive tavs.

Jan Nymark Thaysen (V), der er medlem af Økonomiudvalget, forklarer til B.T., at han ikke kendte noget til samarbejdet med byen, hvorfor der blev redegjort for denne del ved mandagens møde.

»I de sidste fem-ti år har vi arrangeret et såkaldt 'Ungdomslegene', hvor vi har inviteret dem to gange. Og der er de ikke dukket op.«

»Så man kan sige, at vi suspenderer et samarbejde, der ikke eksisterer,« siger Nymark Thaysen.

Ungdomslegene er et arrangement, hvor en række venskabsbyer mødes og involverer en række repræsentanter. Men når Aalborg næste gang sender invitationer ud, bliver det altså uden Pushkin.

Ifølge Aalborg Event har samarbejdet mellem byerne tidligere handlet om udveksling af kunst og kultur.