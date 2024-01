Den mangeårige borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), har valgt ikke at genopstille ved næste valg.

Det oplyser den 62-årige Venstre-politiker fredag morgen på Facebook.

Her oplyser han, at han gav sit parti besked om stoppet torsdag aften.

Han fortsætter dog valgperioden ud frem til 2025, hvor der er kommunalvalg.

»Det er en meget svær og vemodig beslutning, men jeg tror stadigvæk, at beslutningen er den rigtige både for Jammerbugt Kommune – Jammerbugt Venstre og for vores lille familie,« skriver han og tilføjer:

»Jeg er stadigvæk topmotiveret for opgaven – og føler, at jeg fortsat har noget at bidrage med til vores fællesskab.«

Mogens Gade har siddet i borgmesterkontoret i 22 år.

I 2001 blev han første gang borgmester i det, der dengang hed Brovst Kommune.

Og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det så i Jammerbugt, at han overtog det kommunale ansvar.