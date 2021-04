Et nyudpeget fugleområde tvinger European Energy til at stoppe otte års arbejde med en havvindmøllepark.

En ny vindmøllepark i Smålandsfarvandet skulle have leveret grøn energi til 350.000 husstande. Det har siden 2012 været planen fra European Energy.

Men kort tid inden der blev sat prikker over i'erne i aftalen for havvindmølleparken, afslørede Miljøministeriet i foråret 2020, at det arbejdede på at gøre Smålandsfarvandet til et fuglebeskyttelsesområde, hvor der ikke må bygges vindmøller.

Kort tid inden påske bekræftede Miljøministeriet, at Smålandsfarvandet var et af de områder, som regeringen havde udpeget til naturbeskyttelse, og udpegningen sendes i høring.

Administrerende direktør i European Energy Knud Erik Andersen kalder Miljøministeriets ageren "uheldig".

- Vores havvindmøllepark dækker kun to procent af det område, som man potentielt set vil udpege. Der bør man ved en simpel ændring af den grænsedragning flytte grænsen en lille smule. Så har man stadig 98 procent af arealet til fuglebeskyttelsesområde.

- Det burde være en simpel sag, siger han.

Ifølge Knud Erik Andersen har European Energy allerede brugt mere end 20 millioner kroner på projektet.

Kristine Grunnet, branchechef i Dansk Energi, kalder udpegningen fra Miljøministeriet "stærkt kritisabel".

- Der kan sagtens findes muligheder og veje for, at de her to projekter kan lykkes, så vi både passer på fuglene og får noget mere af den grønne strøm, som vi også har behov for, siger hun.

Dansk Energi kritiserede torsdag de nuværende vilkår for at investere i grøn energi.

Ifølge brancheorganisationen er der mellem 2012 og 2018 blevet etableret solceller og vindmøller på land svarende til en kapacitet på 260 megawatt årligt. Det skriver Dagbladet Information.

Desuden trådte en række regler i kraft den 1. juni sidste år, der blandt andet pålagde ejerne af solcelle- eller vindmølleanlæg at opkøbe omkringliggende ejendomme, hvis beboere ikke ønskede at blive boende efter opførslen af anlæggene.

Dansk Energi skrev i en pressemeddelelse, at der er et "historisk ustabilt investeringsklima", og at "politikerne og myndighederne fører en zig-zag-kurs, hvor de regulerer, før de overhovedet har set konsekvenserne af den forrige regulering".

/ritzau/