Skal Løkke have noget ud af aftenens debat, er det vigtigt, at han sætter en dagsorden, han ved, kan skaffe stemmer.

Sådan lyder det fra to politiske eksperter, B.T. har sat i stævne. Og det kan meget vel være i aften, vi ser det ske.

I '21 Søndag' på DR1 møder Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) hinanden i den første en-mod-en-debat i fjernsynet nogensinde.

Spørger man danskerne, hvem de tror, bedst kan sikre deres interesser, taber Lars Løkke Rasmussen (V) stort i troværdighed. Mette Frederiksen (S) vinder over ham i kampen om danskernes tillid i syv ud af ni politiske dagsordener.

Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på interview med 1.013 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 1. til 3. marts 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1 pct. (procentpoint).

»Blå har to vinder-emner. Det er skat og indvandrerspørgsmål, de har interesse i at sætte på dagsordenen, inden vi skal sætte kryds. Det, det gælder om for Løkke, er at flytte dagsordenen hen på de emner, de står stærkest i,« siger Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker ved Københavns Universitet.

B.T. har gennemgået en analyse, YouGov har lavet for B.T., med blik for aftenens debat sammen med Erik Holstein, politisk kommentator fra Altinget, og professor og valgforsker Kasper Møller Hansen.

YouGov har i undersøgelsen spurgt, hvem danskerne tror, er bedst egnet til at varetage folks interesser. Der er to emner ud af ni, hvor en blå regering ledet af Lars Løkke Rasmussen (V) ifølge analysen er at foretrække.

Nemlig ved spørgsmålene om udlændinge- og skattepolitik. Under 'udlændingepolitik' mener 40 procent af de adspurgte, at en blå regering med Løkke i spidsen er bedst egnet til at sikre deres interesser, mens det gælder for 30 procent for rød blok.

Skal den siddende regering i Danmark bevare magten, er det vigtigt, at den sætter en dagsorden, der kan skaffe stemmer.

»Vi har tidligere set tvivlere reagere på udlændingepolitik. Det er ikke tabt, men målingen er lidt dårlige nyheder for blå blok, for de er bagud på en masse point og har ikke mange muligheder for at sætte en dagsorden, de kan vinde på,« siger politisk kommentator fra Altinget Erik Holstein, der tror, at chancerne for en ny blå regering er få.

Erik Holstein er spændt på at se debatten søndag aften, for det er første gang, man ser en direkte konfrontation mellem de to kandidater. Han spår, at et af de store emner i aften er sundhed. Det har Løkke en fordel i.

»Løkke er den, der fagligt ved mest om sundhed i kraft af sine mange år som sundhedsminister. Det vil han formentlig prøve at fange Mette Frederiksen på,« siger Erik Holstein, der ikke vil sige noget om, hvem han spår, bliver aftenens vinder af debatten.

Der er en chance for ophidsede stemmer, hvor begge kandidater vil være forberedt til tåspidserne. Han slår dog fast, at Løkke skal huske at bevare roen, for det er en dygtig debattør, han skal møde:

»Han skal passe på, han ikke bliver for arrig. Hans humør er ikke helt i top i øjeblikket, så han skal forsøge at fremstå med overskud,« siger han.

I undersøgelsen vinder Mette Frederiksen (S) som leder af en rød regering overvejende vælgernes tillid i syv ud af ni politiske dagsordener.

Under for eksempel 'børnepasning', 'uddannelse og SU', 'miljø og klima' og 'sundhedsvæsenet' mener de adspurgte, at en rød regering ledet af Mette Frederiksen (S) er bedst egnet til at sikre vælgernes interesser.

Ved 'sundhedsvæsenet’ mener 51 procent af de adspurgte, at en rød regering er bedst egnet til at sikre vælgernes interesser, mens det gælder for 23 procent hos blå blok. Det overrasker Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker ved Københavns Universitet:

»De (regeringen, red.) har prøvet at skaffe stemmer med sundhedsreformen, men vælgerne er ikke overbeviste om, at det er blå blok, der kan varetage det. Det er meget markant, at dobbelt så mange synes, rød er bedre på sundhed. Det er virkelig en stor forskel – normalt plejer det slet ikke at være så slemt,« siger han.

Undersøgelsen blev lavet, før det endeligt kom frem, at regeringen præsenterede sin sundhedsreform i slutningen af marts, som skal afskaffe regionerne.

I undersøgelsen er mellem 26 og 35 procent af de adspurgte i tvivl. Det kan være vigtigt for de blå.

Men det er en meget stor tvivlergruppe, der entydigt skal vindes over til blå side. Hvis de her skal flytte sig, skal man have den optimistiske hat på for at gøre det Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker

»Det er positivt for blå, at en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvem der er bedst. Men det er en meget stor tvivlergruppe, der entydigt skal vindes over til blå side. Hvis de her skal flytte sig, skal man have den optimistiske hat på for at gøre det,« siger Kasper Møller Hansen

Undersøgelsen viser altså foreløbigt, at rød blok med Mette Frederiksen (S) i spidsen er det foretrukne valg i forhold til de ni emner i analysen.

»Målingen siger, at i vælgernes øjne er rød bloks løsninger det, vælgerne ser, kan fungere bedst,« konkluderer Kasper Møller Hansen.

Folketingsvalget er endnu ikke udskrevet. Det skal afholdes senest 17. juni. Ellers overtræder statsministeren grundloven.