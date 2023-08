I fremtiden er det ikke udelukket, at oksekød og diesel bliver dyrere for danskerne.

Det vurderer Niels Philip Kjeldsen, B.T.s forbrugerredaktør, ud fra de meldinger, som regeringen er kommet med i løbet af tirsdagen.

»Det kan umiddelbart ende som en dyr tirsdag for de danske forbrugere. Det skal selvfølgelig understreges, at både udtalelserne om afgifter på oksekød og højere afgifter på diesel ikke var konkrete udspil. «

»Så der er lang vej, før det potentielt bliver til politik og prisstigninger. Men det er altså skatteministeren og udenrigsministeren, der siger de her ting. Så det er næppe grebet ud af den blå luft,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Først kunne man læse på DR, at skatteminister Jeppe Bruus (S) åbnede for, at regeringen kigger på en afgift, der vil gøre det dyrere for danskerne at købe klimabelastende varer.

Eksempelvis oksekød, sagde han.

Også formand i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, melder sig enig og siger, at 'afgiften skal lægges i køledisken'.

»Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere uanset hvad. Og hvis du lægger en CO₂-afgift i køledisken, så betyder det, at varer, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet,« har han udtalt på et møde i Odense tirsdag aften ifølge DR.

Og senere på dagen lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at »vi kommer ikke uden om at se på transportsektoren, herunder dieselafgift«.

Noget, som Klimarådet også har foreslået.

»Det er nok ikke helt utænkeligt, at det bliver til virkelighed i et eller andet omfang,« lyder vurderingen fra Niels Philip Kjeldsen.

Samtidig mener han ikke, at det er overraskende.

»Regeringen skal jo balancere to store områder. Den ene er klima. Og der ved vi jo, at oksekød og diesel er sådan noget, der virkelig står for skud. Så på klimafronten er det jo ikke noget chok, at det er områder, man har fokus på.«

Omvendt er regeringen, ifølge Niels Philip Kjeldsen, opmærksom på, at prisstigninger nu og her ikke er det sjoveste for danskerne.

Det ændrer dog ikke på, at det bliver dyrere i fremtiden, hvis klimamålene skal nås.

»Men det her med at skulle indføre politik, hvor du ret beset hæver priserne for at regulere danskernes adfærd? Det ville nok være lidt nemmere, hvis ikke vi lige havde været igennem halvandet år med voldsomme prisstigninger.«

»For mig er der dog ingen tvivl om, at danskerne skal forberede sig på politiske reguleringer, der vil ende som direkte prisstigninger i forbindelse med den klimadagsorden, regeringen har.«