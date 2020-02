Det plejer at være en sejr, når en kommune får arbejdsløse i job.

Men sådan er det ikke for flere vest- og sydjyske kommuner. De bliver nu straffet af regeringen for at være nogle af Danmarks dygtigste kommuner til at få folk i arbejde.

Regeringen vil nemlig tage penge fra landkommuner som Lemvig, Varde, Holstebro og Vejen i det nye udligningsudspil, som ironisk nok går under overskriften 'flere penge fra by til land'.

Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune, kan prale af en arbejdsløshed, som er blandt de laveste i Danmark.

Erik Buhl (V), borgmester i Varde, er fortrønet over, at Varde Kommune mister 37 mio. kr. i regeringens udligningsudspil.

Men det betyder bl.a., at han står til at miste 37 mio. kr. i kommunekassen.

»Vi har næsten ingen ledighed, og det har vi knoklet for. Men det rammer os nu benhårdt som en boomerang i regeringens udspil. Det er langt ude,« siger Erik Buhl.

De vest- og sydjyske kommuner har en stor andel af ældre, mens mange unge flytter fra kommunerne. De slås derfor med de samme udfordringer, som mange andre landkommuner gør.

Men kommunernes lave ledighed på 2,6-2,8 procent betyder, at de alligevel skal aflevere mange millioner til andre kommuner.

»Jeg er forbløffet over, at vi skal straffes for en succesfuld beskæftigelse. Pengene skal findes et sted, så vi kan undgå at skulle spare på velfærden i kommunen,« siger Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune.

V: Det giver ingen mening

Venstres finansordører, Troels Lund Poulsen, kalder regeringens model for 'helt sort':

»Jeg forstår virkelig godt borgmestrenes frustration. De, der gør en ekstra indsats, skal ikke rammes på kommunekassen,« siger han.

Ifølge Troels Lund Poulsen fjerner regeringen noget af guleroden ved at få flere i arbejde.

»Det giver absolut ingen mening. Derfor vil Venstre også forsøge at ændre regeringens udligningsmodel på blandt andet beskæftigelsesområdet,« siger Troels Lund Poulsen.

Hjørrings borgmester, Arne Boelt, fortæller, at han ikke vil fortsætte som borgmester, hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til en ny udligningsreform.

Onsdag sagde Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), at han ikke vil genopstille som borgmester, hvis hans eget parti kommer igennem med udligningsreformen, som den ser ud nu.

Han mener ligesom de andre jyske borgmestre, at hans kommune bliver straffet for at få folk i arbejde.

»Jeg gider sgu da ikke det her længere. Så de skal nok få fred for mig. Men at man kan stå på mål for sådan noget her, det fatter jeg simpelthen ikke,« sagde han til Avisen Danmark.

S efterlyser solidaritet

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at modellen er unfair. Han pointerer, at beskæftigelsen kun er én af brikkerne i regeringens regnemaskine.

»Jeg kan godt forstå, at de her borgmestre havde håbet på noget andet. Men lav ledighed er et sundhedstegn for en kommune, og derfor mener vi også, at de kan bidrage med lidt mere til udligningen,« siger han.

Men er det ikke skævt, at kommuner bliver straffet for at få deres borgere i arbejde?

»Jeg tror, at borgmestrene stadig er glade for lav ledighed, selv om de skal aflevere lidt flere penge. Jeg håber, at solidariteten rækker så langt, at de kan se, at kommunerne med flest sociale problemer skal hjælpes mere.«